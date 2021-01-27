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Картинки дня: 27 января 2021 года, среда

REUTERSREUTERS
Вид на яркое северное сияние в Энонтекио, Лапландия.

Вид на яркое северное сияние в Энонтекио, Лапландия.

Владимир Путин принял участие в открытии движения по новой транспортной развязке в подмосковных Химках.

Владимир Путин принял участие в открытии движения по новой транспортной развязке в подмосковных Химках.

По меньшей мере один человек погиб и несколько полицейских пострадали в ходе протестов фермеров в столице Индии. Поводом к недовольству фермеров стал новый закон о регулировании цен на их продукцию.

По меньшей мере один человек погиб и несколько полицейских пострадали в ходе протестов фермеров в столице Индии. Поводом к недовольству фермеров стал новый закон о регулировании цен на их продукцию.

Американская группа The Flaming Lips провела концерь, не нарушая правил социального дистанцирования. Для этого всех зрителей пришлось закрыть в пластиковых пузырях.

Американская группа The Flaming Lips провела концерь, не нарушая правил социального дистанцирования. Для этого всех зрителей пришлось закрыть в пластиковых пузырях.

Глава МИД России Сергей Лавров провел в Москве переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Глава МИД России Сергей Лавров провел в Москве переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Пациент в палате для больных коронавирусом в одной из больниц Джакарты, Индонезия.

Пациент в палате для больных коронавирусом в одной из больниц Джакарты, Индонезия.

Светофор в районе Эйфелевой башни в Париже, где вечером действует режим комендантского часа из-за пандемии.

Светофор в районе Эйфелевой башни в Париже, где вечером действует режим комендантского часа из-за пандемии.

На улице, ведущей к Капитолию в США появился баннер с призывом "выгнать всех фашистов" из Конгресса.

На улице, ведущей к Капитолию в США появился баннер с призывом "выгнать всех фашистов" из Конгресса.

Перед началом игры на Кубок Англии, проведению которой чуть было не помешала снежная погода.

Перед началом игры на Кубок Англии, проведению которой чуть было не помешала снежная погода.

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