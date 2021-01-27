Картинки дня: 27 января 2021 года, среда

Вид на яркое северное сияние в Энонтекио, Лапландия.
Владимир Путин принял участие в открытии движения по новой транспортной развязке в подмосковных Химках.
По меньшей мере один человек погиб и несколько полицейских пострадали в ходе протестов фермеров в столице Индии. Поводом к недовольству фермеров стал новый закон о регулировании цен на их продукцию.
Американская группа The Flaming Lips провела концерь, не нарушая правил социального дистанцирования. Для этого всех зрителей пришлось закрыть в пластиковых пузырях.
Глава МИД России Сергей Лавров провел в Москве переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Пациент в палате для больных коронавирусом в одной из больниц Джакарты, Индонезия.
Светофор в районе Эйфелевой башни в Париже, где вечером действует режим комендантского часа из-за пандемии.
На улице, ведущей к Капитолию в США появился баннер с призывом "выгнать всех фашистов" из Конгресса.
Перед началом игры на Кубок Англии, проведению которой чуть было не помешала снежная погода.