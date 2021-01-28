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Картинки дня: 28 января 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS
Президент РФ Владимир Путин осмотрел экспозицию "Подвиг народа" в Музее Победы на Поклонной горе.

Президент РФ Владимир Путин осмотрел экспозицию "Подвиг народа" в Музее Победы на Поклонной горе.

Фото: REUTERS

В Берлине прошли мероприятия в память о жертвах Холокоста.

В Берлине прошли мероприятия в память о жертвах Холокоста.

Фото: REUTERS

Активист экологического движения протестует против строительства высокоскоростного шоссе под Лондоном.

Активист экологического движения протестует против строительства высокоскоростного шоссе под Лондоном.

Фото: REUTERS

Пенсионерка в ожидании прививки от коронавируса в селе Донское, Ставрополье.

Пенсионерка в ожидании прививки от коронавируса в селе Донское, Ставрополье.

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден выступает на фоне портрета Авраама Линкольна.

Президент США Джо Байден выступает на фоне портрета Авраама Линкольна.

Фото: REUTERS

Солдаты национальной гвардии США продолжают оставаться в стенах Капитолия. Иногда для бойцов устраивают небольшие экскурсии.

Солдаты национальной гвардии США продолжают оставаться в стенах Капитолия. Иногда для бойцов устраивают небольшие экскурсии.

Фото: REUTERS

Полицейский избивает участника протеста фермеров в Дели, Индия.

Полицейский избивает участника протеста фермеров в Дели, Индия.

Фото: REUTERS

Кошка прогуливается по опустевшим из-за комендантского часа улицам Бейрута. Власти были вынуждены пойти на жесткие меры из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Кошка прогуливается по опустевшим из-за комендантского часа улицам Бейрута. Власти были вынуждены пойти на жесткие меры из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Фото: REUTERS

Эпизод игры сборных Дании и Хорватии на чемпионате мира по гандболу.

Эпизод игры сборных Дании и Хорватии на чемпионате мира по гандболу.

Фото: REUTERS