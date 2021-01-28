Картинки дня: 28 января 2021 года, четверг

Президент РФ Владимир Путин осмотрел экспозицию "Подвиг народа" в Музее Победы на Поклонной горе.
Фото: REUTERS
В Берлине прошли мероприятия в память о жертвах Холокоста.
Фото: REUTERS
Активист экологического движения протестует против строительства высокоскоростного шоссе под Лондоном.
Фото: REUTERS
Пенсионерка в ожидании прививки от коронавируса в селе Донское, Ставрополье.
Фото: REUTERS
Президент США Джо Байден выступает на фоне портрета Авраама Линкольна.
Фото: REUTERS
Солдаты национальной гвардии США продолжают оставаться в стенах Капитолия. Иногда для бойцов устраивают небольшие экскурсии.
Фото: REUTERS
Полицейский избивает участника протеста фермеров в Дели, Индия.
Фото: REUTERS
Кошка прогуливается по опустевшим из-за комендантского часа улицам Бейрута. Власти были вынуждены пойти на жесткие меры из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Фото: REUTERS
Эпизод игры сборных Дании и Хорватии на чемпионате мира по гандболу.
Фото: REUTERS