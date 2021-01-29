Картинки дня: 29 января 2021 года, пятница

Школьники Бостона проходят самостоятельное тестирование на коронавирус перед началом уроков.
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Пустующие столы в популярном ресторане делового района Манхеттена, Нью-Йорк. Кафе и рестораны города не работают из-за карантина.
Фото: REUTERS
Снежный домик на горнолыжном курорте в Кашмире, Индия.
Фото: REUTERS
Индийские полицейские на акции фермеров в правительственном квартале Дели.
Фото: REUTERS
Греческие студенты вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с планами властей учредить "студенческую полицию" в вузах.
Фото: REUTERS
Алексей Навальный реагирует на решение Московского областного суда, который отклонил апелляционную жалобу адвокатов Навального, требовавших его освобождения из СИЗО.
Фото: REUTERS
Тренировка ирландской команды, соревнующейся в перетягивании каната.
Фото: REUTERS
В США принес присягу новый госсекретарь, им стал опытный дипломат Энтони Блинкен.
Фото: REUTERS
Памятник Уинстону Черчиллю у стен парламента Лондона в снежный день.
Фото: REUTERS