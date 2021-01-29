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Картинки дня: 29 января 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS
Школьники Бостона проходят самостоятельное тестирование на коронавирус перед началом уроков.

Школьники Бостона проходят самостоятельное тестирование на коронавирус перед началом уроков.

Фото: REUTERS

Пустующие столы в популярном ресторане делового района Манхеттена, Нью-Йорк. Кафе и рестораны города не работают из-за карантина.

Пустующие столы в популярном ресторане делового района Манхеттена, Нью-Йорк. Кафе и рестораны города не работают из-за карантина.

Фото: REUTERS

Снежный домик на горнолыжном курорте в Кашмире, Индия.

Снежный домик на горнолыжном курорте в Кашмире, Индия.

Фото: REUTERS

Индийские полицейские на акции фермеров в правительственном квартале Дели.

Индийские полицейские на акции фермеров в правительственном квартале Дели.

Фото: REUTERS

Греческие студенты вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с планами властей учредить "студенческую полицию" в вузах.

Греческие студенты вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с планами властей учредить "студенческую полицию" в вузах.

Фото: REUTERS

Алексей Навальный реагирует на решение Московского областного суда, который отклонил апелляционную жалобу адвокатов Навального, требовавших его освобождения из СИЗО.

Алексей Навальный реагирует на решение Московского областного суда, который отклонил апелляционную жалобу адвокатов Навального, требовавших его освобождения из СИЗО.

Фото: REUTERS

Тренировка ирландской команды, соревнующейся в перетягивании каната.

Тренировка ирландской команды, соревнующейся в перетягивании каната.

Фото: REUTERS

В США принес присягу новый госсекретарь, им стал опытный дипломат Энтони Блинкен.

В США принес присягу новый госсекретарь, им стал опытный дипломат Энтони Блинкен.

Фото: REUTERS

Памятник Уинстону Черчиллю у стен парламента Лондона в снежный день.

Памятник Уинстону Черчиллю у стен парламента Лондона в снежный день.

Фото: REUTERS