Картинки дня: 30 января 2021 года, суббота

Свадьба во Вьетнаме в условиях короновирусного карантина
В Польше продолжаются акции протеста против запрета абортов
Китай готовится к встрече Нового года по восточному календарю
Полная Луна над Вашингтоном
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по лыжным гонками в Фалуне
На западе Германии сильный шторм вызвал наводнение. Больше всего пострадал город Франкфурт-на-Майне
В Нью-Дели произошел взрыв у посольства Израиля
Ставропольский край завалило снегом
Тверской суд Москвы заключил под домашний арест брата Алексея Навального Олега по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм