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Картинки дня: 30 января 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS
Свадьба во Вьетнаме в условиях короновирусного карантина

Свадьба во Вьетнаме в условиях короновирусного карантина

В Польше продолжаются акции протеста против запрета абортов

В Польше продолжаются акции протеста против запрета абортов

Китай готовится к встрече Нового года по восточному календарю

Китай готовится к встрече Нового года по восточному календарю

Полная Луна над Вашингтоном

Полная Луна над Вашингтоном

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по лыжным гонками в Фалуне

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по лыжным гонками в Фалуне

На западе Германии сильный шторм вызвал наводнение. Больше всего пострадал город Франкфурт-на-Майне

На западе Германии сильный шторм вызвал наводнение. Больше всего пострадал город Франкфурт-на-Майне

В Нью-Дели произошел взрыв у посольства Израиля

В Нью-Дели произошел взрыв у посольства Израиля

Ставропольский край завалило снегом

Ставропольский край завалило снегом

Тверской суд Москвы заключил под домашний арест брата Алексея Навального Олега по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм

Тверской суд Москвы заключил под домашний арест брата Алексея Навального Олега по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм