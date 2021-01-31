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Картинки дня: 31 января 2021 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
В Париже прошла акция протеста против закона о глобальной безопасности

В Париже прошла акция протеста против закона о глобальной безопасности

«Вашингтон» обыграл «Бостон» в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, капитан победителей Александр Овечкин забросил решающую шайбу на 28-й секунде

«Вашингтон» обыграл «Бостон» в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, капитан победителей Александр Овечкин забросил решающую шайбу на 28-й секунде

В финале Кубка Либертадорес «Палмейрас» победил «Сантос» со счетом 1:0. Поединок состоялся на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. После матча фанаты устроили настоящий карнавал

В финале Кубка Либертадорес «Палмейрас» победил «Сантос» со счетом 1:0. Поединок состоялся на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. После матча фанаты устроили настоящий карнавал

Китайские города преображаются к Новому году, который отмечают в этой стране по лунному календарю

Китайские города преображаются к Новому году, который отмечают в этой стране по лунному календарю

Зимняя сказка в Берлине

Зимняя сказка в Берлине

В эти выходные Россия принимает этап Кубка мира по сноуборду. Москва – один из первых городов, где в условиях мегаполиса провели соревнования. И это стало традицией. Кубок мира в параллельном слаломе тут проводят уже в восьмой раз

В эти выходные Россия принимает этап Кубка мира по сноуборду. Москва – один из первых городов, где в условиях мегаполиса провели соревнования. И это стало традицией. Кубок мира в параллельном слаломе тут проводят уже в восьмой раз

Закат в Шотландии

Закат в Шотландии

В больнице Сан-Борха Арриаран в чилийском Сантьяго произошел пожар

В больнице Сан-Борха Арриаран в чилийском Сантьяго произошел пожар

Вакцинация от коронавируса COVID-19 российским препаратом "Спутник V" началась в Боливии

Вакцинация от коронавируса COVID-19 российским препаратом "Спутник V" началась в Боливии