Картинки дня: 31 января 2021 года, воскресенье

В Париже прошла акция протеста против закона о глобальной безопасности
«Вашингтон» обыграл «Бостон» в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, капитан победителей Александр Овечкин забросил решающую шайбу на 28-й секунде
В финале Кубка Либертадорес «Палмейрас» победил «Сантос» со счетом 1:0. Поединок состоялся на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. После матча фанаты устроили настоящий карнавал
Китайские города преображаются к Новому году, который отмечают в этой стране по лунному календарю
Зимняя сказка в Берлине
В эти выходные Россия принимает этап Кубка мира по сноуборду. Москва – один из первых городов, где в условиях мегаполиса провели соревнования. И это стало традицией. Кубок мира в параллельном слаломе тут проводят уже в восьмой раз
Закат в Шотландии
В больнице Сан-Борха Арриаран в чилийском Сантьяго произошел пожар
Вакцинация от коронавируса COVID-19 российским препаратом "Спутник V" началась в Боливии