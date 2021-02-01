Картинки дня: 1 февраля 2021 года, понедельник

Сильный снегопад накрыл США. Удар стихии, в первую очередь, пришелся на штат Вирджиния. Чрезвычайно ухудшились дорожные условия. Сильно засыпало и Вашингтон с Нью-Йорком
Около 10 тысяч человек приняли участие в похоронах раввина Мешулама Давида Соловейчика в Иерусалиме
Правительство Чехии объявило об ужесточении карантина. Власти намерены запретить гостиницам размещать приезжих, за исключением приехавших в командировку. Кроме того, жители будут должны носить респираторы вместо медицинских масок
Сингапур украсили к встрече Нового года по лунному календарю
Несогласованная акция сторонников Навального прошла в Москве
В Донецк доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса
В австралийском Перте выстроились очереди у супермаркетов, после того как было объявлена о том, что в штате вводится пятидневный карантин после положительного теста на коронавирус у охранника отеля
Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в первом круге турнира Gippsland Trophy в Мельбурне (Австралия), обыграв за 51 минуту американку Уитни Осуйве со счетом 6:3, 6:0.
Военные объявили в Мьянме режим чрезвычайного положения сроком на 1 год. В ходе переворота был задержан президент страны