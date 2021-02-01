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Картинки дня: 1 февраля 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS
Сильный снегопад накрыл США. Удар стихии, в первую очередь, пришелся на штат Вирджиния. Чрезвычайно ухудшились дорожные условия. Сильно засыпало и Вашингтон с Нью-Йорком

Сильный снегопад накрыл США. Удар стихии, в первую очередь, пришелся на штат Вирджиния. Чрезвычайно ухудшились дорожные условия. Сильно засыпало и Вашингтон с Нью-Йорком

Около 10 тысяч человек приняли участие в похоронах раввина Мешулама Давида Соловейчика в Иерусалиме

Около 10 тысяч человек приняли участие в похоронах раввина Мешулама Давида Соловейчика в Иерусалиме

Правительство Чехии объявило об ужесточении карантина. Власти намерены запретить гостиницам размещать приезжих, за исключением приехавших в командировку. Кроме того, жители будут должны носить респираторы вместо медицинских масок

Правительство Чехии объявило об ужесточении карантина. Власти намерены запретить гостиницам размещать приезжих, за исключением приехавших в командировку. Кроме того, жители будут должны носить респираторы вместо медицинских масок

Сингапур украсили к встрече Нового года по лунному календарю

Сингапур украсили к встрече Нового года по лунному календарю

Несогласованная акция сторонников Навального прошла в Москве

Несогласованная акция сторонников Навального прошла в Москве

В Донецк доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса

В Донецк доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса

В австралийском Перте выстроились очереди у супермаркетов, после того как было объявлена о том, что в штате вводится пятидневный карантин после положительного теста на коронавирус у охранника отеля

В австралийском Перте выстроились очереди у супермаркетов, после того как было объявлена о том, что в штате вводится пятидневный карантин после положительного теста на коронавирус у охранника отеля

Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в первом круге турнира Gippsland Trophy в Мельбурне (Австралия), обыграв за 51 минуту американку Уитни Осуйве со счетом 6:3, 6:0.

Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в первом круге турнира Gippsland Trophy в Мельбурне (Австралия), обыграв за 51 минуту американку Уитни Осуйве со счетом 6:3, 6:0.

Военные объявили в Мьянме режим чрезвычайного положения сроком на 1 год. В ходе переворота был задержан президент страны

Военные объявили в Мьянме режим чрезвычайного положения сроком на 1 год. В ходе переворота был задержан президент страны