Картинки дня: 2 февраля 2021 года, вторник

Река Сена в Париже вышла из берегов из-за ливней
На северо-восток США обрушились снегопады. В Нью-Йорке густой снег идет без перерыва, начиная с вечера воскресенья
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил центр вакцинации от коронавируса COVID-19 в городе Батли в Западном Йоркшире
Президент ВладимирПутин возложил цветы к могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище
Репетиция военного парада ко Дню независимости на Шри-Ланке
Не менее пяти человек погибли в результате взрыва у отеля Afrik в Сомали
В Москве прошло судебное заседание по рассмотрению ходатайства ФСИН о замене условного наказания на реальное Алексею Навальному
Военные Мьянмы объявили о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год
Началась вакцинация препаратом "Спутник V" от COVID-19 жителей Донецка