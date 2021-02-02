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Картинки дня: 2 февраля 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS
Река Сена в Париже вышла из берегов из-за ливней

Река Сена в Париже вышла из берегов из-за ливней

На северо-восток США обрушились снегопады. В Нью-Йорке густой снег идет без перерыва, начиная с вечера воскресенья

На северо-восток США обрушились снегопады. В Нью-Йорке густой снег идет без перерыва, начиная с вечера воскресенья

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил центр вакцинации от коронавируса COVID-19 в городе Батли в Западном Йоркшире

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил центр вакцинации от коронавируса COVID-19 в городе Батли в Западном Йоркшире

Президент ВладимирПутин возложил цветы к могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище

Президент ВладимирПутин возложил цветы к могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище

Репетиция военного парада ко Дню независимости на Шри-Ланке

Репетиция военного парада ко Дню независимости на Шри-Ланке

Не менее пяти человек погибли в результате взрыва у отеля Afrik в Сомали

Не менее пяти человек погибли в результате взрыва у отеля Afrik в Сомали

В Москве прошло судебное заседание по рассмотрению ходатайства ФСИН о замене условного наказания на реальное Алексею Навальному

В Москве прошло судебное заседание по рассмотрению ходатайства ФСИН о замене условного наказания на реальное Алексею Навальному

Военные Мьянмы объявили о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год

Военные Мьянмы объявили о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год

Началась вакцинация препаратом "Спутник V" от COVID-19 жителей Донецка

Началась вакцинация препаратом "Спутник V" от COVID-19 жителей Донецка