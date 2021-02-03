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Картинки дня: 3 февраля 2021 года, среда

REUTERSREUTERS
Сурок Фил из Панксатони предсказал позднюю весну. Есть поверье, что если сурок испугается своей тени и спрячется в нору, то зима продлится еще полтора месяца. Так и случилось

Сурок Фил из Панксатони предсказал позднюю весну. Есть поверье, что если сурок испугается своей тени и спрячется в нору, то зима продлится еще полтора месяца. Так и случилось

Крупный лесной пожар на западе Австралии уничтожил более 6 тысяч гектаров леса

Крупный лесной пожар на западе Австралии уничтожил более 6 тысяч гектаров леса

Россиянин Даниил Медведев обыграл аргентинца Диего Шварцмана во второй встрече группы D Кубка Ассоциации АТР, который проходит в австралийском Мельбурне

Россиянин Даниил Медведев обыграл аргентинца Диего Шварцмана во второй встрече группы D Кубка Ассоциации АТР, который проходит в австралийском Мельбурне

Житель Нью-Йорка откапывает машину после сильнейшего снегопада

Житель Нью-Йорка откапывает машину после сильнейшего снегопада

Колизей в Риме вновь открылся для посетителей после трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19

Колизей в Риме вновь открылся для посетителей после трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19

Из-за резкого потепления и, как следствие, таяния снега, реки Рейн и Мозель вышли из берегов и затопили ряд городов в Германии

Из-за резкого потепления и, как следствие, таяния снега, реки Рейн и Мозель вышли из берегов и затопили ряд городов в Германии

Президент США Джозеф Байден и первая леди США Джилл Байден почтили память погибшего при захвате Капитолия полицейского Брайана Сикника

Президент США Джозеф Байден и первая леди США Джилл Байден почтили память погибшего при захвате Капитолия полицейского Брайана Сикника

Алексей Навальный приговорен к 3,5 годам колонии общего режима в рамках уголовного дела "Ив Роше"

Алексей Навальный приговорен к 3,5 годам колонии общего режима в рамках уголовного дела "Ив Роше"

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытаниях в Техасе

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытаниях в Техасе