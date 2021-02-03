Картинки дня: 3 февраля 2021 года, среда

Сурок Фил из Панксатони предсказал позднюю весну. Есть поверье, что если сурок испугается своей тени и спрячется в нору, то зима продлится еще полтора месяца. Так и случилось
Крупный лесной пожар на западе Австралии уничтожил более 6 тысяч гектаров леса
Россиянин Даниил Медведев обыграл аргентинца Диего Шварцмана во второй встрече группы D Кубка Ассоциации АТР, который проходит в австралийском Мельбурне
Житель Нью-Йорка откапывает машину после сильнейшего снегопада
Колизей в Риме вновь открылся для посетителей после трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19
Из-за резкого потепления и, как следствие, таяния снега, реки Рейн и Мозель вышли из берегов и затопили ряд городов в Германии
Президент США Джозеф Байден и первая леди США Джилл Байден почтили память погибшего при захвате Капитолия полицейского Брайана Сикника
Алексей Навальный приговорен к 3,5 годам колонии общего режима в рамках уголовного дела "Ив Роше"
Прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытаниях в Техасе