Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:

Картинки дня: 4 февраля 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS
Лесной пожар недалеко от австралийского города Перт уничтожил более 70 домов

Лесной пожар недалеко от австралийского города Перт уничтожил более 70 домов

13-я аэрокосмическая выставка Aero India открылась в Бангалоре

13-я аэрокосмическая выставка Aero India открылась в Бангалоре

Молния ударила в здание Национального конгресса Бразилии в столице страны Бразилиа

Молния ударила в здание Национального конгресса Бразилии в столице страны Бразилиа

В Кобленце на западе Германии, произошло наводнение. Из-за дождей и тающего снега поднимается вода в Рейне и Мозеле, а город расположен на месте слияния этих рек

В Кобленце на западе Германии, произошло наводнение. Из-за дождей и тающего снега поднимается вода в Рейне и Мозеле, а город расположен на месте слияния этих рек

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Японии Кеем Нисикори на турнире ATP Cup. Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Японии Кеем Нисикори на турнире ATP Cup. Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4

Юго-восточная Азия готовится к встрече Нового года по лунному календарю

Юго-восточная Азия готовится к встрече Нового года по лунному календарю

В Аргентине началась массовая вакцинация «Спутником V»

В Аргентине началась массовая вакцинация «Спутником V»

Юные американцы радуются снегопадам обрушившимся на Нью-Йорк

Юные американцы радуются снегопадам обрушившимся на Нью-Йорк

В Запорожье на Украине загорелась областная инфекционная больница, из-за чего четыре человека погибли, еще двое пострадали

В Запорожье на Украине загорелась областная инфекционная больница, из-за чего четыре человека погибли, еще двое пострадали