Картинки дня: 4 февраля 2021 года, четверг

Лесной пожар недалеко от австралийского города Перт уничтожил более 70 домов
13-я аэрокосмическая выставка Aero India открылась в Бангалоре
Молния ударила в здание Национального конгресса Бразилии в столице страны Бразилиа
В Кобленце на западе Германии, произошло наводнение. Из-за дождей и тающего снега поднимается вода в Рейне и Мозеле, а город расположен на месте слияния этих рек
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Японии Кеем Нисикори на турнире ATP Cup. Встреча продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4
Юго-восточная Азия готовится к встрече Нового года по лунному календарю
В Аргентине началась массовая вакцинация «Спутником V»
Юные американцы радуются снегопадам обрушившимся на Нью-Йорк
В Запорожье на Украине загорелась областная инфекционная больница, из-за чего четыре человека погибли, еще двое пострадали