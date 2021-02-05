Картинки дня: 5 февраля 2021 года, пятница

На итальянском острове Сицилия продолжает извергаться самый высокий действующий вулкан в Европе – Этна. С начала активности вулкана 31 января состоялось самое мощное извержение – которое сопровождалось гулом, громовыми раскатами и подземными толчками
В Иран доставили первую партию вакцины «Спутник V»
Гроза над египетским городом Шарм Эль Шейх
13-я аэрокосмическая выставка Aero India продолжается в Бангалоре
В Пекине начался обратный отсчет до проведения зимних Олимпийских игр-2022
Уровень воды в реке Сене в Париже повысился в последние несколько дней из-за дождей, в связи с этим ряд набережных, в том числе недалеко от Лувра, закрыты
Запад Австралии охвачен пожарами, общая площадь которых — около 10 тысяч гектаров. По данным экстренных служб, стихией уничтожены более 70 жилых домов
В Нью-Йорке устраняют последствия сильных снегопадов
Акции студентов и преподавателей против нового законопроекта о высшем образовании продолжаются в Афинах