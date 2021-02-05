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Картинки дня: 5 февраля 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS
На итальянском острове Сицилия продолжает извергаться самый высокий действующий вулкан в Европе – Этна. С начала активности вулкана 31 января состоялось самое мощное извержение – которое сопровождалось гулом, громовыми раскатами и подземными толчками

На итальянском острове Сицилия продолжает извергаться самый высокий действующий вулкан в Европе – Этна. С начала активности вулкана 31 января состоялось самое мощное извержение – которое сопровождалось гулом, громовыми раскатами и подземными толчками

В Иран доставили первую партию вакцины «Спутник V»

В Иран доставили первую партию вакцины «Спутник V»

Гроза над египетским городом Шарм Эль Шейх

Гроза над египетским городом Шарм Эль Шейх

13-я аэрокосмическая выставка Aero India продолжается в Бангалоре

13-я аэрокосмическая выставка Aero India продолжается в Бангалоре

В Пекине начался обратный отсчет до проведения зимних Олимпийских игр-2022

В Пекине начался обратный отсчет до проведения зимних Олимпийских игр-2022

Уровень воды в реке Сене в Париже повысился в последние несколько дней из-за дождей, в связи с этим ряд набережных, в том числе недалеко от Лувра, закрыты

Уровень воды в реке Сене в Париже повысился в последние несколько дней из-за дождей, в связи с этим ряд набережных, в том числе недалеко от Лувра, закрыты

Запад Австралии охвачен пожарами, общая площадь которых — около 10 тысяч гектаров. По данным экстренных служб, стихией уничтожены более 70 жилых домов

Запад Австралии охвачен пожарами, общая площадь которых — около 10 тысяч гектаров. По данным экстренных служб, стихией уничтожены более 70 жилых домов

В Нью-Йорке устраняют последствия сильных снегопадов

В Нью-Йорке устраняют последствия сильных снегопадов

Акции студентов и преподавателей против нового законопроекта о высшем образовании продолжаются в Афинах

Акции студентов и преподавателей против нового законопроекта о высшем образовании продолжаются в Афинах