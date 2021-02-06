Картинки дня: 6 февраля 2021 года, суббота

Очередной прыжок американца Ника Пейджа на Чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2021 в Дир-Вэлли завершился падением
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Литовская каршеринговая компания CityBee первая в мире предложила прокат санок
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Девочки-мигрантки потеряли своих мишек, пока переправлялись через реку Рио-Гранде, чтобы оказаться в Техасе
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Из-за вспышки коронавируса в Перу людям приходится ночевать в очереди за кислородными баллонами
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Вертолет президента США Джо Байдена на фоне самого большого обелиска в мире — монумента Вашингтону
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В индонезийском Пекалонгане улицы затопило водой, окрасившейся из-за отходов с тканевых фабрик
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Рыбак на деревянной лодке через прозрачную воду озера Манинджау в Западной Суматре смотрит на погибшую рыбу
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Российский теннисист Карен Хачанов проиграл итальянцу Яннику Синнере в полуфинале турнира Great Ocean Road Open в Мельбурне
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Вице-президент США Камала Харрис во время онлайн-совещания слушает доклад по реализации плана «Спасение Америки» для восстановления экономики
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