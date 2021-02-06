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Картинки дня: 6 февраля 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS
Очередной прыжок американца Ника Пейджа на Чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2021 в Дир-Вэлли завершился падением

Очередной прыжок американца Ника Пейджа на Чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2021 в Дир-Вэлли завершился падением

Фото: REUTERS

Литовская каршеринговая компания CityBee первая в мире предложила прокат санок

Литовская каршеринговая компания CityBee первая в мире предложила прокат санок

Фото: REUTERS

Девочки-мигрантки потеряли своих мишек, пока переправлялись через реку Рио-Гранде, чтобы оказаться в Техасе

Девочки-мигрантки потеряли своих мишек, пока переправлялись через реку Рио-Гранде, чтобы оказаться в Техасе

Фото: REUTERS

Из-за вспышки коронавируса в Перу людям приходится ночевать в очереди за кислородными баллонами

Из-за вспышки коронавируса в Перу людям приходится ночевать в очереди за кислородными баллонами

Фото: REUTERS

Вертолет президента США Джо Байдена на фоне самого большого обелиска в мире — монумента Вашингтону

Вертолет президента США Джо Байдена на фоне самого большого обелиска в мире — монумента Вашингтону

Фото: REUTERS

В индонезийском Пекалонгане улицы затопило водой, окрасившейся из-за отходов с тканевых фабрик

В индонезийском Пекалонгане улицы затопило водой, окрасившейся из-за отходов с тканевых фабрик

Фото: REUTERS

Рыбак на деревянной лодке через прозрачную воду озера Манинджау в Западной Суматре смотрит на погибшую рыбу

Рыбак на деревянной лодке через прозрачную воду озера Манинджау в Западной Суматре смотрит на погибшую рыбу

Фото: REUTERS

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл итальянцу Яннику Синнере в полуфинале турнира Great Ocean Road Open в Мельбурне

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл итальянцу Яннику Синнере в полуфинале турнира Great Ocean Road Open в Мельбурне

Фото: REUTERS

Вице-президент США Камала Харрис во время онлайн-совещания слушает доклад по реализации плана «Спасение Америки» для восстановления экономики

Вице-президент США Камала Харрис во время онлайн-совещания слушает доклад по реализации плана «Спасение Америки» для восстановления экономики

Фото: REUTERS