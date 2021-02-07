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Картинки дня: 7 февраля 2021 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
Итальянцы в карнавальных масках у Моста вздохов в Венеции. Ежегодный Венецианский карнавал в 2021 году был отменен из-за пандемии коронавируса.

Итальянцы в карнавальных масках у Моста вздохов в Венеции. Ежегодный Венецианский карнавал в 2021 году был отменен из-за пандемии коронавируса.

Россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской празднуют победу в Кубке ATP в Мельбурне.

Россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской празднуют победу в Кубке ATP в Мельбурне.

Чемпионат по футболу в Германии, матч между командами «Шальке-04» и «РБ Лейпциг». Защитник «Лейпцига» Норди Мукиеле празднует свой первый гол в матче.

Чемпионат по футболу в Германии, матч между командами «Шальке-04» и «РБ Лейпциг». Защитник «Лейпцига» Норди Мукиеле празднует свой первый гол в матче.

В Республике Татарстан, в городе Мамадыш, прошел фестиваль необычных санок «Санифест».

В Республике Татарстан, в городе Мамадыш, прошел фестиваль необычных санок «Санифест».

После сильных снегопадов и дождей в Германии начался паводок. Девушка катается на вейкборде по затопленным лугам в Ниддерау близ Франкфурта.

После сильных снегопадов и дождей в Германии начался паводок. Девушка катается на вейкборде по затопленным лугам в Ниддерау близ Франкфурта.

На Великобританию обрушился снежный циклон. Люди идут по мосту Миллениум во время снегопада в Лондоне.

На Великобританию обрушился снежный циклон. Люди идут по мосту Миллениум во время снегопада в Лондоне.

Сотрудники Индо-Тибетской пограничной полиции ищут выживших после схода ледника в Гималайях, который разрушил плотину гидроэлектростанции в Таповане в северном штате Уттаракханд в Индии.

Сотрудники Индо-Тибетской пограничной полиции ищут выживших после схода ледника в Гималайях, который разрушил плотину гидроэлектростанции в Таповане в северном штате Уттаракханд в Индии.

В Милане ослабили карантинные ограничения. Теперь можно гулять, сидеть в кафе на улицах до шести часов вечера.

В Милане ослабили карантинные ограничения. Теперь можно гулять, сидеть в кафе на улицах до шести часов вечера.

Драка на льду во время хоккейного матча - Йохан Ларссон из "Аризонских койотов" и Брейден Шенн из "Сент-Луис Блюз".

Драка на льду во время хоккейного матча - Йохан Ларссон из "Аризонских койотов" и Брейден Шенн из "Сент-Луис Блюз".