Картинки дня: 7 февраля 2021 года, воскресенье

Итальянцы в карнавальных масках у Моста вздохов в Венеции. Ежегодный Венецианский карнавал в 2021 году был отменен из-за пандемии коронавируса.
Россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской празднуют победу в Кубке ATP в Мельбурне.
Чемпионат по футболу в Германии, матч между командами «Шальке-04» и «РБ Лейпциг». Защитник «Лейпцига» Норди Мукиеле празднует свой первый гол в матче.
В Республике Татарстан, в городе Мамадыш, прошел фестиваль необычных санок «Санифест».
После сильных снегопадов и дождей в Германии начался паводок. Девушка катается на вейкборде по затопленным лугам в Ниддерау близ Франкфурта.
На Великобританию обрушился снежный циклон. Люди идут по мосту Миллениум во время снегопада в Лондоне.
Сотрудники Индо-Тибетской пограничной полиции ищут выживших после схода ледника в Гималайях, который разрушил плотину гидроэлектростанции в Таповане в северном штате Уттаракханд в Индии.
В Милане ослабили карантинные ограничения. Теперь можно гулять, сидеть в кафе на улицах до шести часов вечера.
Драка на льду во время хоккейного матча - Йохан Ларссон из "Аризонских койотов" и Брейден Шенн из "Сент-Луис Блюз".