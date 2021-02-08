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Картинки дня: 8 февраля 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS
В Богоре, Индонезия, гигантскую статую Будды привели в порядок перед празднованием Нового года по лунному календарю.

В Богоре, Индонезия, гигантскую статую Будды привели в порядок перед празднованием Нового года по лунному календарю.

Куклы в окне во время сильного снегопада в Роттердаме, Нидерланды.

Куклы в окне во время сильного снегопада в Роттердаме, Нидерланды.

В Мьянме недовольные военным переворотом вывешивают флаги Национальной демократической партии.

В Мьянме недовольные военным переворотом вывешивают флаги Национальной демократической партии.

Граждане Эквадора в ходе голосования на президентских выборах.

Граждане Эквадора в ходе голосования на президентских выборах.

Теннисты приступили к тренировкам на кортах Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне.

Теннисты приступили к тренировкам на кортах Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне.

Зритель турнира по гольфу в Аризоне пытается отвлечь спортсменов.

Зритель турнира по гольфу в Аризоне пытается отвлечь спортсменов.

Драка в матче Национальной хоккейной лиги "Блюз" - "Койотис".

Драка в матче Национальной хоккейной лиги "Блюз" - "Койотис".

Поездка на уэйкборде по затопленным лугам в районе Франкфурта, Германия.

Поездка на уэйкборде по затопленным лугам в районе Франкфурта, Германия.

За кулисами Недели высокой моды в Киеве.

За кулисами Недели высокой моды в Киеве.