Картинки дня: 8 февраля 2021 года, понедельник

В Богоре, Индонезия, гигантскую статую Будды привели в порядок перед празднованием Нового года по лунному календарю.
Куклы в окне во время сильного снегопада в Роттердаме, Нидерланды.
В Мьянме недовольные военным переворотом вывешивают флаги Национальной демократической партии.
Граждане Эквадора в ходе голосования на президентских выборах.
Теннисты приступили к тренировкам на кортах Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне.
Зритель турнира по гольфу в Аризоне пытается отвлечь спортсменов.
Драка в матче Национальной хоккейной лиги "Блюз" - "Койотис".
Поездка на уэйкборде по затопленным лугам в районе Франкфурта, Германия.
За кулисами Недели высокой моды в Киеве.