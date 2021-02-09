Картинки дня: 9 февраля 2021 года, вторник

Полицейские тащат за собой участника антиправительственной акции в столице Гаити.
Фото: REUTERS
Прогулка на санках на улицах Омска.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил одну из лондонских клиник.
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Последствия снежного шторма "Дарси", обрушившегося на Британские острова.
Пара жителей трущоб Джакарты красят друг-друга серебряной краской перед тем, как зарабатывать своим необычным видом на улицах.
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