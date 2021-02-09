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Картинки дня: 9 февраля 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS
Полицейские тащат за собой участника антиправительственной акции в столице Гаити.

Полицейские тащат за собой участника антиправительственной акции в столице Гаити.

Фото: REUTERS

Прогулка на санках на улицах Омска.

Прогулка на санках на улицах Омска.

В столице Мьянмы проходят акции протеста недовольных военным переворотом.

В столице Мьянмы проходят акции протеста недовольных военным переворотом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил одну из лондонских клиник.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил одну из лондонских клиник.

Сотрудники коммунальных служб Киева отдыхают от уборки снега.

Сотрудники коммунальных служб Киева отдыхают от уборки снега.

Снежный пейзаж в Баварии.

Снежный пейзаж в Баварии.

Последствия снежного шторма "Дарси", обрушившегося на Британские острова.

Последствия снежного шторма "Дарси", обрушившегося на Британские острова.

Пара жителей трущоб Джакарты красят друг-друга серебряной краской перед тем, как зарабатывать своим необычным видом на улицах.

Пара жителей трущоб Джакарты красят друг-друга серебряной краской перед тем, как зарабатывать своим необычным видом на улицах.

Зрители Супербоула фотографируются перед началом игры.

Зрители Супербоула фотографируются перед началом игры.