Картинки дня: 10 февраля 2021 года, среда

Медики перевозят койку с больным коронавирусом в больнице Афин.
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В Иране торжественно запустили программу вакцинации российским препаратом "Спутник V".
Фото: REUTERS
Панда играет в снегу в зоопарке бельгийского города Брюгге.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что предложит на заседании глав МИД ЕС новые санкционные меры против России.
Из-за снежной погоды по самому центру Карлова моста в Праге удалось проложить лыжню.
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Полицейские задерживают участницу протеста фермеров против нового закона об урожае в Дели.
Мигранты пытаются пересечь границу США и Мексики в районе штата Техас.
Российский теннисист Андрей Рублёв оформил выход во второй раунд Открытого чемпионата Австралии.
После сильных дождей в регионах юго-западной Франции случилось наводнение. Синоптики ждут отступления воды лишь к концу недели.