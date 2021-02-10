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Картинки дня: 10 февраля 2021 года, среда

REUTERSREUTERS
Медики перевозят койку с больным коронавирусом в больнице Афин.

Медики перевозят койку с больным коронавирусом в больнице Афин.

Фото: REUTERS

В Иране торжественно запустили программу вакцинации российским препаратом "Спутник V".

В Иране торжественно запустили программу вакцинации российским препаратом "Спутник V".

Фото: REUTERS

Панда играет в снегу в зоопарке бельгийского города Брюгге.

Панда играет в снегу в зоопарке бельгийского города Брюгге.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что предложит на заседании глав МИД ЕС новые санкционные меры против России.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что предложит на заседании глав МИД ЕС новые санкционные меры против России.

Из-за снежной погоды по самому центру Карлова моста в Праге удалось проложить лыжню.

Из-за снежной погоды по самому центру Карлова моста в Праге удалось проложить лыжню.

Фото: REUTERS

Полицейские задерживают участницу протеста фермеров против нового закона об урожае в Дели.

Полицейские задерживают участницу протеста фермеров против нового закона об урожае в Дели.

Мигранты пытаются пересечь границу США и Мексики в районе штата Техас.

Мигранты пытаются пересечь границу США и Мексики в районе штата Техас.

Российский теннисист Андрей Рублёв оформил выход во второй раунд Открытого чемпионата Австралии.

Российский теннисист Андрей Рублёв оформил выход во второй раунд Открытого чемпионата Австралии.

После сильных дождей в регионах юго-западной Франции случилось наводнение. Синоптики ждут отступления воды лишь к концу недели.

После сильных дождей в регионах юго-западной Франции случилось наводнение. Синоптики ждут отступления воды лишь к концу недели.