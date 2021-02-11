Картинки дня: 11 февраля 2021 года, четверг

Пейзаж вечерней рыбалки в окрестностях Коломбо, Шри-Ланка.
Столкновения в Афинах, где недовольные планами властей учредить университетскую полицию студенты схлестнулись с полицейскими.
Последствия зимнего тайфуна, обрушившегося на Британские острова.
Закрытые витрины магазинов в Мюнхене, где действует строгий локдаун из-за волны коронавирусной инфекции.
На корты Открытого чемпионата Австралии по теннису пускают лишь часть возможных зрителей, и всё же, поддержка болельщиками местных игроков ощущается на все сто.
Индонезия. Кошка протискивается сквозь ряды палочек благовоний, массово изготавливаемых к праздникам Нового года по лунному календарю.
Десятки тук-туков стоят без дела на фоне закрытия в Таиланде границ из-за пандемии.
Фабрика по изготовлению специальных гробов для жертв коронавируса в Мехико работает почти круглосуточно.
Работа пункта по вакцинации от коронавируса в Робстауне, штат Техас.