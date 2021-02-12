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Картинки дня: 12 февраля 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS
Паломники совершают омовение в священных водах реки во время религиозного фестиваля в Индии.

Паломники совершают омовение в священных водах реки во время религиозного фестиваля в Индии.

Недовольные военным переворотом в Мьянме демонстративно играют в шахматы без фигур Королевы, памятуя о задержании главы Национальной лиги За Демократию Аун Сан Су Чжи.

Недовольные военным переворотом в Мьянме демонстративно играют в шахматы без фигур Королевы, памятуя о задержании главы Национальной лиги За Демократию Аун Сан Су Чжи.

Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в трех сетах обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну и вышел в третий круг Australian Open.

Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в трех сетах обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну и вышел в третий круг Australian Open.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на на Всебелорусском народном собрании.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на на Всебелорусском народном собрании.

Болельщик ждёт появления теннисистов на корте Открытого чемпионата Австралии.

Болельщик ждёт появления теннисистов на корте Открытого чемпионата Австралии.

Мужчина несёт ребёнка с щитком от коронавируса, Лос-Анджелес, США.

Мужчина несёт ребёнка с щитком от коронавируса, Лос-Анджелес, США.

Журналисты помогают промыть глаза своему коллеге во время освещения антиправительственного шествия в столице Гаити.

Журналисты помогают промыть глаза своему коллеге во время освещения антиправительственного шествия в столице Гаити.

Работник английского стадиона передвигает машину для обогрева газона после новостей об отмене футбольного матча из-за коронавируса.

Работник английского стадиона передвигает машину для обогрева газона после новостей об отмене футбольного матча из-за коронавируса.

В районе Таймс-Сквер в Нью-Йорке проходит ежедневный митинг с требованием импичмента и суда над бывшим президентом США Дональдом Трампом.

В районе Таймс-Сквер в Нью-Йорке проходит ежедневный митинг с требованием импичмента и суда над бывшим президентом США Дональдом Трампом.