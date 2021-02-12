Картинки дня: 12 февраля 2021 года, пятница

Паломники совершают омовение в священных водах реки во время религиозного фестиваля в Индии.
Недовольные военным переворотом в Мьянме демонстративно играют в шахматы без фигур Королевы, памятуя о задержании главы Национальной лиги За Демократию Аун Сан Су Чжи.
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в трех сетах обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну и вышел в третий круг Australian Open.
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на на Всебелорусском народном собрании.
Болельщик ждёт появления теннисистов на корте Открытого чемпионата Австралии.
Мужчина несёт ребёнка с щитком от коронавируса, Лос-Анджелес, США.
Журналисты помогают промыть глаза своему коллеге во время освещения антиправительственного шествия в столице Гаити.
Работник английского стадиона передвигает машину для обогрева газона после новостей об отмене футбольного матча из-за коронавируса.
В районе Таймс-Сквер в Нью-Йорке проходит ежедневный митинг с требованием импичмента и суда над бывшим президентом США Дональдом Трампом.