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Сегодня:

В НИИ противопожарной безопасности МЧС РФ прошел показ современной техники спасателей, в том числе роботизированных комплексов и новейших разработок института

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН