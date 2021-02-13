Картинки дня: 13 февраля 2021 года, суббота

Московских любителей зимнего плавания не испугать снегом и морозами
В американском штате Миссури замерз водопад
Рассвет над лондонским Ричмонд-парком
Самбодром в Рио-де-Жанейро подсветили в память о жертвах коронавируса COVID-19
В Нидерландах замерзли каналы на радость любителей коньков
Даниил Медведев вышел в четвертый круг теннисного турнира Australian Open
Протесты начались в Чили из-за убийства полицейскими уличного артиста Франсиско Мартинеса
На восточную турецкую провинцию Измир обрушился смерч, в результате чего было ранено 16 человек
За последние дни в Москве выпало около 65% месячной нормы осадков