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Картинки дня: 13 февраля 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS
Московских любителей зимнего плавания не испугать снегом и морозами

Московских любителей зимнего плавания не испугать снегом и морозами

В американском штате Миссури замерз водопад

В американском штате Миссури замерз водопад

Рассвет над лондонским Ричмонд-парком

Рассвет над лондонским Ричмонд-парком

Самбодром в Рио-де-Жанейро подсветили в память о жертвах коронавируса COVID-19

Самбодром в Рио-де-Жанейро подсветили в память о жертвах коронавируса COVID-19

В Нидерландах замерзли каналы на радость любителей коньков

В Нидерландах замерзли каналы на радость любителей коньков

Даниил Медведев вышел в четвертый круг теннисного турнира Australian Open

Даниил Медведев вышел в четвертый круг теннисного турнира Australian Open

Протесты начались в Чили из-за убийства полицейскими уличного артиста Франсиско Мартинеса

Протесты начались в Чили из-за убийства полицейскими уличного артиста Франсиско Мартинеса

На восточную турецкую провинцию Измир обрушился смерч, в результате чего было ранено 16 человек

На восточную турецкую провинцию Измир обрушился смерч, в результате чего было ранено 16 человек

За последние дни в Москве выпало около 65% месячной нормы осадков

За последние дни в Москве выпало около 65% месячной нормы осадков