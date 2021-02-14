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Картинки дня: 14 февраля 2021 года, воскресенье

REUTERSREUTERS
В Ставрополе в эти выходные проходит международная выставка кошек

В Ставрополе в эти выходные проходит международная выставка кошек

Повторное землетрясение магнитудой 5,2 произошло днем воскресенья в префектуре Фукусима. Накануне на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3. По последним данным пострадали не менее 144 человек

Повторное землетрясение магнитудой 5,2 произошло днем воскресенья в префектуре Фукусима. Накануне на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3. По последним данным пострадали не менее 144 человек

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в 1/4 финала Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в 1/4 финала Australian Open

Каналы и водоемы датской столицы Копенгаген покрылись льдом

Каналы и водоемы датской столицы Копенгаген покрылись льдом

Германия ввела пограничный контроль с Чехией и Австрией. Данная мера вызвана страхом перед распространением новых мутаций коронавируса, в первую очередь, британского штамма

Германия ввела пограничный контроль с Чехией и Австрией. Данная мера вызвана страхом перед распространением новых мутаций коронавируса, в первую очередь, британского штамма

Полиция Мьянмы со стрельбой разогнала студенческий протест против госпереворота

Полиция Мьянмы со стрельбой разогнала студенческий протест против госпереворота

В Венесуэлу прибыл самолет с первой партией вакцины от COVID-19 «Спутник V», разработанной в России

В Венесуэлу прибыл самолет с первой партией вакцины от COVID-19 «Спутник V», разработанной в России

Снегопад в Москве стал одним из самых сильных за всю историю наблюдений

Снегопад в Москве стал одним из самых сильных за всю историю наблюдений

Река Сена в Париже вышла из берегов

Река Сена в Париже вышла из берегов