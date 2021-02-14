Картинки дня: 14 февраля 2021 года, воскресенье

В Ставрополе в эти выходные проходит международная выставка кошек
Повторное землетрясение магнитудой 5,2 произошло днем воскресенья в префектуре Фукусима. Накануне на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3. По последним данным пострадали не менее 144 человек
Российский теннисист Аслан Карацев вышел в 1/4 финала Australian Open
Каналы и водоемы датской столицы Копенгаген покрылись льдом
Германия ввела пограничный контроль с Чехией и Австрией. Данная мера вызвана страхом перед распространением новых мутаций коронавируса, в первую очередь, британского штамма
Полиция Мьянмы со стрельбой разогнала студенческий протест против госпереворота
В Венесуэлу прибыл самолет с первой партией вакцины от COVID-19 «Спутник V», разработанной в России
Снегопад в Москве стал одним из самых сильных за всю историю наблюдений
Река Сена в Париже вышла из берегов