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Последствия снегопада в Москве 14 февраля

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН
Последствия снегопада в Москве 14 февраля

Последствия снегопада в Москве 14 февраля

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последствия снегопада в Москве 14 февраля

Последствия снегопада в Москве 14 февраля

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последствия снегопада в Москве 14 февраля

Последствия снегопада в Москве 14 февраля

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последствия снегопада в Москве 14 февраля

Последствия снегопада в Москве 14 февраля

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последствия снегопада в Москве 14 февраля

Последствия снегопада в Москве 14 февраля

Последствия снегопада в Москве 14 февраля

Последствия снегопада в Москве 14 февраля

Последствия снегопада в Москве 14 февраля

Последствия снегопада в Москве 14 февраля

Последствия снегопада в Москве 14 февраля

Последствия снегопада в Москве 14 февраля

Последствия снегопада в Москве 14 февраля

Последствия снегопада в Москве 14 февраля

Последствия снегопада в Москве 14 февраля

Последствия снегопада в Москве 14 февраля

Последствия снегопада в Москве 14 февраля

Последствия снегопада в Москве 14 февраля

Последствия снегопада в Москве 14 февраля

Последствия снегопада в Москве 14 февраля