Последствия снегопада в Москве 14 февраля
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Последствия снегопада в Москве 14 февраля
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Последствия снегопада в Москве 14 февраля
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Последствия снегопада в Москве 14 февраля
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Последствия снегопада в Москве 14 февраля
Последствия снегопада в Москве 14 февраля
Последствия снегопада в Москве 14 февраля
Последствия снегопада в Москве 14 февраля
Последствия снегопада в Москве 14 февраля
Последствия снегопада в Москве 14 февраля
Последствия снегопада в Москве 14 февраля
Последствия снегопада в Москве 14 февраля