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Картинки дня: 15 февраля 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS
Во время первой гонки нового сезона NASCAR произошла массовая авария с участием 16 машин. Инцидент произошел на 15-м круге после контакта двух лидирующих машин. Одну из них развернуло на участке с плотным трафиком

Во время первой гонки нового сезона NASCAR произошла массовая авария с участием 16 машин. Инцидент произошел на 15-м круге после контакта двух лидирующих машин. Одну из них развернуло на участке с плотным трафиком

Занятия альпинизмом на искусственной стене из льда в чешской деревне Вир

Занятия альпинизмом на искусственной стене из льда в чешской деревне Вир

Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура, обыграв Чехию со счетом 7:4

Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура, обыграв Чехию со счетом 7:4

Сильный афтершок зафиксирован в районе японской префектуры Фукусима, где накануне произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3

Сильный афтершок зафиксирован в районе японской префектуры Фукусима, где накануне произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3

Жители Нидерландов массово встали на коньки, после того как в стране замерзли каналы и водоемы

Жители Нидерландов массово встали на коньки, после того как в стране замерзли каналы и водоемы

Власти Израиля приняли решение о поэтапном выходе из коронавирусных ограничений

Власти Израиля приняли решение о поэтапном выходе из коронавирусных ограничений

Зимние купания в финской столице Хельсинки

Зимние купания в финской столице Хельсинки

В городах России прошли несогласованные акции "Любовь сильнее страха" в поддержку Алексея Навального. Массовыми они не стали

В городах России прошли несогласованные акции "Любовь сильнее страха" в поддержку Алексея Навального. Массовыми они не стали

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над Каспером Руудом из Норвегии в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над Каспером Руудом из Норвегии в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии