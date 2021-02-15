Картинки дня: 15 февраля 2021 года, понедельник

Во время первой гонки нового сезона NASCAR произошла массовая авария с участием 16 машин. Инцидент произошел на 15-м круге после контакта двух лидирующих машин. Одну из них развернуло на участке с плотным трафиком
Занятия альпинизмом на искусственной стене из льда в чешской деревне Вир
Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура, обыграв Чехию со счетом 7:4
Сильный афтершок зафиксирован в районе японской префектуры Фукусима, где накануне произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3
Жители Нидерландов массово встали на коньки, после того как в стране замерзли каналы и водоемы
Власти Израиля приняли решение о поэтапном выходе из коронавирусных ограничений
Зимние купания в финской столице Хельсинки
В городах России прошли несогласованные акции "Любовь сильнее страха" в поддержку Алексея Навального. Массовыми они не стали
Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над Каспером Руудом из Норвегии в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии