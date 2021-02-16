Картинки дня: 16 февраля 2021 года, вторник

Ежегодные карнавальные шествия в Розовый понедельник в городах Германии проходят в условиях ограничений из-за пандемии COVID-19
На итальянском острове Сицилия продолжается извержение самого активного на территории Европы вулкана Этна
В американском штате Вирджиния успели зацвести вишни. Но дожди и морозы покрыли цветы толстым слоем льда
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-16" стартовала с космодрома Байконур
Циклон «Медея» обрушился снегопадами на Грецию
В Мьянме продолжаются массовые акции против захвата власти в стране военными
Восход солнца отражается в окнах Московского государственного университета
Дети играют в хоккей на замерзшей реке в швейцарском Цюрихе
Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал Australian Open