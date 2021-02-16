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Картинки дня: 16 февраля 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS
Ежегодные карнавальные шествия в Розовый понедельник в городах Германии проходят в условиях ограничений из-за пандемии COVID-19

Ежегодные карнавальные шествия в Розовый понедельник в городах Германии проходят в условиях ограничений из-за пандемии COVID-19

На итальянском острове Сицилия продолжается извержение самого активного на территории Европы вулкана Этна

На итальянском острове Сицилия продолжается извержение самого активного на территории Европы вулкана Этна

В американском штате Вирджиния успели зацвести вишни. Но дожди и морозы покрыли цветы толстым слоем льда

В американском штате Вирджиния успели зацвести вишни. Но дожди и морозы покрыли цветы толстым слоем льда

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-16" стартовала с космодрома Байконур

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-16" стартовала с космодрома Байконур

Циклон «Медея» обрушился снегопадами на Грецию

Циклон «Медея» обрушился снегопадами на Грецию

В Мьянме продолжаются массовые акции против захвата власти в стране военными

В Мьянме продолжаются массовые акции против захвата власти в стране военными

Восход солнца отражается в окнах Московского государственного университета

Восход солнца отражается в окнах Московского государственного университета

Дети играют в хоккей на замерзшей реке в швейцарском Цюрихе

Дети играют в хоккей на замерзшей реке в швейцарском Цюрихе

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал Australian Open