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Картинки дня: 17 февраля 2021 года, среда

REUTERSREUTERS
Не смотря на пандемию, пляжи Рио де Жанейро переполнены

Не смотря на пандемию, пляжи Рио де Жанейро переполнены

В Каталонии начались беспорядки после задержания рэпера Пабло Аселя

В Каталонии начались беспорядки после задержания рэпера Пабло Аселя

Мощный снегопад, обрушившийся на греческую столицу, привел к транспортному коллапсу и перебоям с электричеством в ряде районов города

Мощный снегопад, обрушившийся на греческую столицу, привел к транспортному коллапсу и перебоям с электричеством в ряде районов города

Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису

Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису

В Северной Корее отмечают 80-ю годовщину со дня рождения Ким Чен Ира

В Северной Корее отмечают 80-ю годовщину со дня рождения Ким Чен Ира

В Италии началось извержение Этны. Очередное усиление активности сопровождалось фонтанами лавы и мощным выбросом вулканического пепла

В Италии началось извержение Этны. Очередное усиление активности сопровождалось фонтанами лавы и мощным выбросом вулканического пепла

Карнавал 2021 года в Ницце отменен из-за коронавируса

Карнавал 2021 года в Ницце отменен из-за коронавируса

«Ливерпуль» переиграл «Лейпциг» в первом матче 1/8 финала ЛЧ благодаря голам Салаха (на фото) и Мане

«Ливерпуль» переиграл «Лейпциг» в первом матче 1/8 финала ЛЧ благодаря голам Салаха (на фото) и Мане

Гособвинитель запросила штраф в размере 950 тыс. рублей для Алексея Навального на слушаниях по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко

Гособвинитель запросила штраф в размере 950 тыс. рублей для Алексея Навального на слушаниях по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко