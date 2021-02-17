Картинки дня: 17 февраля 2021 года, среда

Не смотря на пандемию, пляжи Рио де Жанейро переполнены
В Каталонии начались беспорядки после задержания рэпера Пабло Аселя
Мощный снегопад, обрушившийся на греческую столицу, привел к транспортному коллапсу и перебоям с электричеством в ряде районов города
Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису
В Северной Корее отмечают 80-ю годовщину со дня рождения Ким Чен Ира
В Италии началось извержение Этны. Очередное усиление активности сопровождалось фонтанами лавы и мощным выбросом вулканического пепла
Карнавал 2021 года в Ницце отменен из-за коронавируса
«Ливерпуль» переиграл «Лейпциг» в первом матче 1/8 финала ЛЧ благодаря голам Салаха (на фото) и Мане
Гособвинитель запросила штраф в размере 950 тыс. рублей для Алексея Навального на слушаниях по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко