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Картинки дня: 18 февраля 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS
В Индийском океане проходят масштабные военно-морские учения России и Ирана «Пояс морской безопасности — 2021»

В Индийском океане проходят масштабные военно-морские учения России и Ирана «Пояс морской безопасности — 2021»

На Сицилии продолжается извержение вулкана Этна

На Сицилии продолжается извержение вулкана Этна

В Крыму замерз водопад Учан-Су

В Крыму замерз водопад Учан-Су

Здание бывшего казино Дональда Трампа Trump Plaza в Атлантик-Сити, закрытое в 2014 году, разрушено в прямом эфире

Здание бывшего казино Дональда Трампа Trump Plaza в Атлантик-Сити, закрытое в 2014 году, разрушено в прямом эфире

Папа Римский Франциск отслужил мессу Пепельной среды в соборе Святого Петра в Ватикане

Папа Римский Франциск отслужил мессу Пепельной среды в соборе Святого Петра в Ватикане

В Иерусалиме впервые за два года выпал снег

В Иерусалиме впервые за два года выпал снег

В Испании второй день продолжаются массовые беспорядки из-за ареста рэпера Пабло Аселя. Его обвиняют в оскорблении монархии в своих песнях и в постах

В Испании второй день продолжаются массовые беспорядки из-за ареста рэпера Пабло Аселя. Его обвиняют в оскорблении монархии в своих песнях и в постах

Более 2,5 млн человек в Техасе остаются без света из-за непогоды

Более 2,5 млн человек в Техасе остаются без света из-за непогоды

Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Черногорию

Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Черногорию