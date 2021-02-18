Картинки дня: 18 февраля 2021 года, четверг

В Индийском океане проходят масштабные военно-морские учения России и Ирана «Пояс морской безопасности — 2021»
На Сицилии продолжается извержение вулкана Этна
В Крыму замерз водопад Учан-Су
Здание бывшего казино Дональда Трампа Trump Plaza в Атлантик-Сити, закрытое в 2014 году, разрушено в прямом эфире
Папа Римский Франциск отслужил мессу Пепельной среды в соборе Святого Петра в Ватикане
В Иерусалиме впервые за два года выпал снег
В Испании второй день продолжаются массовые беспорядки из-за ареста рэпера Пабло Аселя. Его обвиняют в оскорблении монархии в своих песнях и в постах
Более 2,5 млн человек в Техасе остаются без света из-за непогоды
Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Черногорию