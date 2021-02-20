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Картинки дня: 20 февраля 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира Australian Open. Победная серия Даниила Медведева в рамках турниров АТР достигла уже 20 матчей

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира Australian Open. Победная серия Даниила Медведева в рамках турниров АТР достигла уже 20 матчей

В Испанском Бильбао уже зацвели магнолии

В Испанском Бильбао уже зацвели магнолии

Дождь, обрушившийся на столицу Индонезии Джакарту привел к серьезным наводнениям

Дождь, обрушившийся на столицу Индонезии Джакарту привел к серьезным наводнениям

Тушу 17-метрового кита выбросило на пляж заповедника "Ницаним" в Израиле

Тушу 17-метрового кита выбросило на пляж заповедника "Ницаним" в Израиле

В Техасе опустели полки супермаркетов. Из-за снежной и морозной погоды жители штата скупили все

В Техасе опустели полки супермаркетов. Из-за снежной и морозной погоды жители штата скупили все

В Барселоне продолжаются беспорядки против заключения в тюрьму рэпера Пабло Хаселя

В Барселоне продолжаются беспорядки против заключения в тюрьму рэпера Пабло Хаселя

В Москве продолжают устранять последствия сильного снегопада

В Москве продолжают устранять последствия сильного снегопада

В Мьянме продолжаются массовые акции против захвата власти в стране военными

В Мьянме продолжаются массовые акции против захвата власти в стране военными

Бабушкинский суд Москвы отклонил жалобы на замену условного срока Алексею Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет

Бабушкинский суд Москвы отклонил жалобы на замену условного срока Алексею Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет