Картинки дня: 20 февраля 2021 года, суббота

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира Australian Open. Победная серия Даниила Медведева в рамках турниров АТР достигла уже 20 матчей
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