Россия с высоты птичьего полета: снимки фотоконкурса Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». Прием работ на конкурс до 5 апреля 2021 года на photo.rgo.ru

"Встреча с гигантом". Фото: Юрий СМИТЮК
"Озеро Джангысколь". Фото: Александр ПЕРМЯКОВ
"Якутская осень". Фото: Павел УСАЧЕНКО
"Белые скалы Итурупа". Фото: Андрей ГРАЧЕВ
"Дагестан с высоты птичьего полета". Фото: Константин ЛЕОНТЬЕВ
"Геометрия полей". Фото: Эдуард КУТЫГИН
"Закатная Москва". Фото: Олег ТОКАРЕВ
"Дюны подводные". Фото: Борис РЕЗВАНЦЕВ
"Руян-на-Оби". Фото: Сергей ЛАРИН
"Весна". Фото: Александр СОЛОВЬЕВ
"Мыс Скорбеевский". Фото: Глеб ПУРИХОВ
"Алые паруса". Фото: Александр ГОЛОВДИНОВ
"Планета Колыма". Фото: Андрей ГРАЧЕВ
"Цапля и гнездо". Фото: Дмитрий ВИЛЮНОВ
"Зимний мыс Анива, остров Сахалин". Фото: Григорий ИВАННИКОВ