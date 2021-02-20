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Россия с высоты птичьего полета: снимки фотоконкурса Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». Прием работ на конкурс до 5 апреля 2021 года на photo.rgo.ru

"Встреча с гигантом". Фото: Юрий СМИТЮК

"Встреча с гигантом". Фото: Юрий СМИТЮК

"Озеро Джангысколь". Фото: Александр ПЕРМЯКОВ

"Озеро Джангысколь". Фото: Александр ПЕРМЯКОВ

"Якутская осень". Фото: Павел УСАЧЕНКО

"Якутская осень". Фото: Павел УСАЧЕНКО

"Белые скалы Итурупа". Фото: Андрей ГРАЧЕВ

"Белые скалы Итурупа". Фото: Андрей ГРАЧЕВ

"Дагестан с высоты птичьего полета". Фото: Константин ЛЕОНТЬЕВ

"Дагестан с высоты птичьего полета". Фото: Константин ЛЕОНТЬЕВ

"Геометрия полей". Фото: Эдуард КУТЫГИН

"Геометрия полей". Фото: Эдуард КУТЫГИН

"Закатная Москва". Фото: Олег ТОКАРЕВ

"Закатная Москва". Фото: Олег ТОКАРЕВ

"Дюны подводные". Фото: Борис РЕЗВАНЦЕВ

"Дюны подводные". Фото: Борис РЕЗВАНЦЕВ

"Руян-на-Оби". Фото: Сергей ЛАРИН

"Руян-на-Оби". Фото: Сергей ЛАРИН

"Весна". Фото: Александр СОЛОВЬЕВ

"Весна". Фото: Александр СОЛОВЬЕВ

"Мыс Скорбеевский". Фото: Глеб ПУРИХОВ

"Мыс Скорбеевский". Фото: Глеб ПУРИХОВ

"Алые паруса". Фото: Александр ГОЛОВДИНОВ

"Алые паруса". Фото: Александр ГОЛОВДИНОВ

"Планета Колыма". Фото: Андрей ГРАЧЕВ

"Планета Колыма". Фото: Андрей ГРАЧЕВ

"Цапля и гнездо". Фото: Дмитрий ВИЛЮНОВ

"Цапля и гнездо". Фото: Дмитрий ВИЛЮНОВ

"Зимний мыс Анива, остров Сахалин". Фото: Григорий ИВАННИКОВ

"Зимний мыс Анива, остров Сахалин". Фото: Григорий ИВАННИКОВ