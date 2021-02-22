Картинки дня: 22 февраля 2021 года, понедельник

Замерзшее подножие Ниагарского водопада в Нью-Йорке
Победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису серб Новак Джокович дал автограф беременной поклоннице
Стаи казарок летят мимо труб электростанции на полуострове Пулберг, чтобы обосноваться на ночевку на пляже Сандимаунт-Стрэнд в Дублине
Автомобиль гонщика Тайлера Реддика загорелся во время NASCAR Cup 2021
Болельщики с лодок наблюдают за матчем НХЛ между «Бостоном» и «Филадельфией», проходящем на специально смонтированной площадке на озере Тахо в штате Невада
Капитолий США на закате, снятый через защитное ограждение
Пустынная саранча атаковала Кению
Фреска с изображением бывших президентов США возле Mama Ayesha's restaurant в Вашингтоне
Акция протеста против военного переворота в Мьянме