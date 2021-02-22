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Картинки дня: 22 февраля 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS
Замерзшее подножие Ниагарского водопада в Нью-Йорке

Замерзшее подножие Ниагарского водопада в Нью-Йорке

Победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису серб Новак Джокович дал автограф беременной поклоннице

Победитель Открытого чемпионата Австралии по теннису серб Новак Джокович дал автограф беременной поклоннице

Стаи казарок летят мимо труб электростанции на полуострове Пулберг, чтобы обосноваться на ночевку на пляже Сандимаунт-Стрэнд в Дублине

Стаи казарок летят мимо труб электростанции на полуострове Пулберг, чтобы обосноваться на ночевку на пляже Сандимаунт-Стрэнд в Дублине

Автомобиль гонщика Тайлера Реддика загорелся во время NASCAR Cup 2021

Автомобиль гонщика Тайлера Реддика загорелся во время NASCAR Cup 2021

Болельщики с лодок наблюдают за матчем НХЛ между «Бостоном» и «Филадельфией», проходящем на специально смонтированной площадке на озере Тахо в штате Невада

Болельщики с лодок наблюдают за матчем НХЛ между «Бостоном» и «Филадельфией», проходящем на специально смонтированной площадке на озере Тахо в штате Невада

Капитолий США на закате, снятый через защитное ограждение

Капитолий США на закате, снятый через защитное ограждение

Пустынная саранча атаковала Кению

Пустынная саранча атаковала Кению

Фреска с изображением бывших президентов США возле Mama Ayesha's restaurant в Вашингтоне

Фреска с изображением бывших президентов США возле Mama Ayesha's restaurant в Вашингтоне

Акция протеста против военного переворота в Мьянме

Акция протеста против военного переворота в Мьянме