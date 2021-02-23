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Картинки дня: 23 февраля 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS
В Лондоне готовятся к аукциону, на котором с молотка уйдет картина Бэнкси "Девочка и шарик".

В Лондоне готовятся к аукциону, на котором с молотка уйдет картина Бэнкси "Девочка и шарик".

Жители Санкт-Петербурга прогуливаются по замерзшим каналам города.

Жители Санкт-Петербурга прогуливаются по замерзшим каналам города.

После переговоров в Сочи президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко прокатились на снегоходах по Красной Поляне.

После переговоров в Сочи президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко прокатились на снегоходах по Красной Поляне.

Мешки с остатками нефтепродуктов на морском побережье в Израиле, где из-за загрязнения воды временно закрыты все пляжи.

Мешки с остатками нефтепродуктов на морском побережье в Израиле, где из-за загрязнения воды временно закрыты все пляжи.

Багдад готовится к визиту в Ирак папы римского Франциска I.

Багдад готовится к визиту в Ирак папы римского Франциска I.

Фермеры надувают гигантскую фигуру президента Бразилии Жаира Балсонару перед началом протестной акции в Рио.

Фермеры надувают гигантскую фигуру президента Бразилии Жаира Балсонару перед началом протестной акции в Рио.

Болельщики бразильского футбольного клуба "Фламенго" провожают автобус команды на важный матч.

Болельщики бразильского футбольного клуба "Фламенго" провожают автобус команды на важный матч.

Извержение вулкана Этна на Сицилии продолжается уже неделю.

Извержение вулкана Этна на Сицилии продолжается уже неделю.

Участник протеста против военного переворота в столице Мьянмы.

Участник протеста против военного переворота в столице Мьянмы.