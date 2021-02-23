Картинки дня: 23 февраля 2021 года, вторник

В Лондоне готовятся к аукциону, на котором с молотка уйдет картина Бэнкси "Девочка и шарик".
Жители Санкт-Петербурга прогуливаются по замерзшим каналам города.
После переговоров в Сочи президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко прокатились на снегоходах по Красной Поляне.
Мешки с остатками нефтепродуктов на морском побережье в Израиле, где из-за загрязнения воды временно закрыты все пляжи.
Багдад готовится к визиту в Ирак папы римского Франциска I.
Фермеры надувают гигантскую фигуру президента Бразилии Жаира Балсонару перед началом протестной акции в Рио.
Болельщики бразильского футбольного клуба "Фламенго" провожают автобус команды на важный матч.
Извержение вулкана Этна на Сицилии продолжается уже неделю.
Участник протеста против военного переворота в столице Мьянмы.