Картинки дня: 24 февраля 2021 года, cреда

Кадр с поверхностью Красной планеты, снятый во время посадки марсохода Perseverance.
Фото: REUTERS
В Бангкоке проходят митинги у штаб-квартиры Королевской полиции Таиланда. Собравшиеся требуют от властей мер по борьбе с коррупцией среди сотрудников этого ведомства.
Владимир Путин и Сергей Шойгу после возложения президентом венка к Могиле Неизвестного солдата.
Во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества во Владивостоке.
В Тбилиси полиция штурмом взяла офис партии Михаила Саакашвили и задержали ее лидера Никанор Мелия.
Встреча ценного груза с российской вакциной "Спутник V" в международном аэропорту Мехико.
Президент США Джо Байден почтил память пятисот тысяч американцев, ставших жертвами коронавируса.
Радуга над застывшим от мороза Ниагарским водопадом.
В Венесуэле стартовала вакцинация населения от коронавируса, первыми уколы "Спутника V" получили медики.