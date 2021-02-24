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Картинки дня: 24 февраля 2021 года, cреда

REUTERSREUTERS
Кадр с поверхностью Красной планеты, снятый во время посадки марсохода Perseverance.

Кадр с поверхностью Красной планеты, снятый во время посадки марсохода Perseverance.

Фото: REUTERS

В Бангкоке проходят митинги у штаб-квартиры Королевской полиции Таиланда. Собравшиеся требуют от властей мер по борьбе с коррупцией среди сотрудников этого ведомства.

В Бангкоке проходят митинги у штаб-квартиры Королевской полиции Таиланда. Собравшиеся требуют от властей мер по борьбе с коррупцией среди сотрудников этого ведомства.

Владимир Путин и Сергей Шойгу после возложения президентом венка к Могиле Неизвестного солдата.

Владимир Путин и Сергей Шойгу после возложения президентом венка к Могиле Неизвестного солдата.

Во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества во Владивостоке.

Во время праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества во Владивостоке.

В Тбилиси полиция штурмом взяла офис партии Михаила Саакашвили и задержали ее лидера Никанор Мелия.

В Тбилиси полиция штурмом взяла офис партии Михаила Саакашвили и задержали ее лидера Никанор Мелия.

Встреча ценного груза с российской вакциной "Спутник V" в международном аэропорту Мехико.

Встреча ценного груза с российской вакциной "Спутник V" в международном аэропорту Мехико.

Президент США Джо Байден почтил память пятисот тысяч американцев, ставших жертвами коронавируса.

Президент США Джо Байден почтил память пятисот тысяч американцев, ставших жертвами коронавируса.

Радуга над застывшим от мороза Ниагарским водопадом.

Радуга над застывшим от мороза Ниагарским водопадом.

В Венесуэле стартовала вакцинация населения от коронавируса, первыми уколы "Спутника V" получили медики.

В Венесуэле стартовала вакцинация населения от коронавируса, первыми уколы "Спутника V" получили медики.