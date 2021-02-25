Картинки дня: 25 февраля 2021 года, четверг

Болельщики перед открытием нового стадиона для крикета в индийском Ахмадабаде. Сооружение способно вместить до 110 тысяч болельщиков, уступая по этому показателю лишь Стадиону 1 мая в Пхеньяне, его вместимость - 150 тысяч человек.
В Кремле состоялись переговоры президента Путина и главы Киргизии Садыра Жапарова.
Владимир Путин выступил на коллегии Федеральной службы безопасности России.
В Киеве украинской армии передали несколько танков Т-72, которые были модернизированы на одном из местных заводов.
Полиция Индонейзии задержала россиянина Андрея Коваленко, две недели назад сбежавшего из изолятора на Бали, в котором он оказался по обвинению в распространении наркотиков.
Полицейские осматривают повреждения автомобиля звезды гольфа Тайгера Вудса, который попал в серьезную аварию в Калифорнии, США.
В Киеве сотни националистов устроили беспорядки после вынесения приговора активисту Сергею Стерненко, который был осужден за похищение пророссийского политика в Одессе.
В Риме работники сферы культуры вышли на протест против мер карантина.
Чех Давид Венцль установил мировой рекорд по плаванию подо льдом, преодолев опасную дистанцию в 80,9 метров, на что ему понадобилась 1 минута и 35 секунд.