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Картинки дня: 25 февраля 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS
Болельщики перед открытием нового стадиона для крикета в индийском Ахмадабаде. Сооружение способно вместить до 110 тысяч болельщиков, уступая по этому показателю лишь Стадиону 1 мая в Пхеньяне, его вместимость - 150 тысяч человек.

Болельщики перед открытием нового стадиона для крикета в индийском Ахмадабаде. Сооружение способно вместить до 110 тысяч болельщиков, уступая по этому показателю лишь Стадиону 1 мая в Пхеньяне, его вместимость - 150 тысяч человек.

В Кремле состоялись переговоры президента Путина и главы Киргизии Садыра Жапарова.

В Кремле состоялись переговоры президента Путина и главы Киргизии Садыра Жапарова.

Владимир Путин выступил на коллегии Федеральной службы безопасности России.

Владимир Путин выступил на коллегии Федеральной службы безопасности России.

В Киеве украинской армии передали несколько танков Т-72, которые были модернизированы на одном из местных заводов.

В Киеве украинской армии передали несколько танков Т-72, которые были модернизированы на одном из местных заводов.

Полиция Индонейзии задержала россиянина Андрея Коваленко, две недели назад сбежавшего из изолятора на Бали, в котором он оказался по обвинению в распространении наркотиков.

Полиция Индонейзии задержала россиянина Андрея Коваленко, две недели назад сбежавшего из изолятора на Бали, в котором он оказался по обвинению в распространении наркотиков.

Полицейские осматривают повреждения автомобиля звезды гольфа Тайгера Вудса, который попал в серьезную аварию в Калифорнии, США.

Полицейские осматривают повреждения автомобиля звезды гольфа Тайгера Вудса, который попал в серьезную аварию в Калифорнии, США.

В Киеве сотни националистов устроили беспорядки после вынесения приговора активисту Сергею Стерненко, который был осужден за похищение пророссийского политика в Одессе.

В Киеве сотни националистов устроили беспорядки после вынесения приговора активисту Сергею Стерненко, который был осужден за похищение пророссийского политика в Одессе.

В Риме работники сферы культуры вышли на протест против мер карантина.

В Риме работники сферы культуры вышли на протест против мер карантина.

Чех Давид Венцль установил мировой рекорд по плаванию подо льдом, преодолев опасную дистанцию в 80,9 метров, на что ему понадобилась 1 минута и 35 секунд.

Чех Давид Венцль установил мировой рекорд по плаванию подо льдом, преодолев опасную дистанцию в 80,9 метров, на что ему понадобилась 1 минута и 35 секунд.