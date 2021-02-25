Картинки дня: 25 февраля 2021 года, четверг

Болельщики перед открытием нового стадиона для крикета в индийском Ахмадабаде. Сооружение способно вместить до 110 тысяч болельщиков, уступая по этому показателю лишь Стадиону 1 мая в Пхеньяне, его вместимость - 150 тысяч человек.