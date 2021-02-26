Картинки дня: 26 февраля 2021 года, пятница

Туристы, прилетевшие в Лондон из неблагополучных в плане коронавируса стран, теперь вынуждены провести 30 дней карантина в отеле.
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Красоты Ледника Богдановича в горах Тянь-Шань под Алма-Атой.
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Служба в пострадавшем в ходе конфликта на Донбассе Донецком Иверском монастыре.
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Ким Чен Ын провел заседание Высшего Военного комитета правящей Трудовой партии Кореи.
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Байден подписал указ о предотвращении перебоев с поставками критически важной продукции, среди которых - лекарства и чипы для полупроводников.
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Портреты зрителей наблюдают за полетами участников Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.
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В городке Камольи под итальянской Генуей в море обрушился кусок суши с кладбищем.
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На Украине стартовала вакцинация от Ковид-19, первыми индийскую вакцину "Ковишилд" получили медики.
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Власти Таиланда торжественно встретили в аэропорту Бангкока партию китайской вакцины от коронавируса.
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