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Картинки дня: 26 февраля 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS
Туристы, прилетевшие в Лондон из неблагополучных в плане коронавируса стран, теперь вынуждены провести 30 дней карантина в отеле.

Туристы, прилетевшие в Лондон из неблагополучных в плане коронавируса стран, теперь вынуждены провести 30 дней карантина в отеле.

Фото: REUTERS

Красоты Ледника Богдановича в горах Тянь-Шань под Алма-Атой.

Красоты Ледника Богдановича в горах Тянь-Шань под Алма-Атой.

Фото: REUTERS

Служба в пострадавшем в ходе конфликта на Донбассе Донецком Иверском монастыре.

Служба в пострадавшем в ходе конфликта на Донбассе Донецком Иверском монастыре.

Фото: REUTERS

Ким Чен Ын провел заседание Высшего Военного комитета правящей Трудовой партии Кореи.

Ким Чен Ын провел заседание Высшего Военного комитета правящей Трудовой партии Кореи.

Фото: REUTERS

Байден подписал указ о предотвращении перебоев с поставками критически важной продукции, среди которых - лекарства и чипы для полупроводников.

Байден подписал указ о предотвращении перебоев с поставками критически важной продукции, среди которых - лекарства и чипы для полупроводников.

Фото: REUTERS

Портреты зрителей наблюдают за полетами участников Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

Портреты зрителей наблюдают за полетами участников Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

Фото: REUTERS

В городке Камольи под итальянской Генуей в море обрушился кусок суши с кладбищем.

В городке Камольи под итальянской Генуей в море обрушился кусок суши с кладбищем.

Фото: REUTERS

На Украине стартовала вакцинация от Ковид-19, первыми индийскую вакцину "Ковишилд" получили медики.

На Украине стартовала вакцинация от Ковид-19, первыми индийскую вакцину "Ковишилд" получили медики.

Фото: REUTERS

Власти Таиланда торжественно встретили в аэропорту Бангкока партию китайской вакцины от коронавируса.

Власти Таиланда торжественно встретили в аэропорту Бангкока партию китайской вакцины от коронавируса.

Фото: REUTERS