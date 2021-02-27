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Картинки дня: 27 февраля 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS
Во время вакцинации от коронавируса пациентов дома престарелых в Сан-Пауло, Бразилия.

Во время вакцинации от коронавируса пациентов дома престарелых в Сан-Пауло, Бразилия.

Фото: REUTERS

Празднование иудейского праздника Пурим в Бруклине, Нью-Йорк.

Празднование иудейского праздника Пурим в Бруклине, Нью-Йорк.

Фото: REUTERS

Вид на город Никель, Мурманская область.

Вид на город Никель, Мурманская область.

Фото: REUTERS

Восемь сотрудников российского посольства в КНДР и члены их семей 25 февраля вернулись в Россию, в финале своего путешествия им пришлось толкать дрезину из-за временного закрытия сообщения между странами.

Восемь сотрудников российского посольства в КНДР и члены их семей 25 февраля вернулись в Россию, в финале своего путешествия им пришлось толкать дрезину из-за временного закрытия сообщения между странами.

Фото: REUTERS

Российская компания «АЛРОСА» объявила, что выставит на свой 100-й аукцион уникальный алмаз в 242 карата.

Российская компания «АЛРОСА» объявила, что выставит на свой 100-й аукцион уникальный алмаз в 242 карата.

Фото: REUTERS

Полицейские грузятся в автомобиль, чтобы отправиться на митинг оппозиции в столице Мьянмы.

Полицейские грузятся в автомобиль, чтобы отправиться на митинг оппозиции в столице Мьянмы.

Фото: REUTERS

Кладбище для жертв коронавируса в Манаусе, Бразилия.

Кладбище для жертв коронавируса в Манаусе, Бразилия.

Фото: REUTERS

Футболисты Фламенго выиграли главный футбольный трофей Бразилии.

Футболисты Фламенго выиграли главный футбольный трофей Бразилии.

Фото: REUTERS

Штурм пассажирского автобуса на фоне пандемии коронавируса в Мумбаи, Индия.

Штурм пассажирского автобуса на фоне пандемии коронавируса в Мумбаи, Индия.

Фото: REUTERS