Картинки дня: 27 февраля 2021 года, суббота

Во время вакцинации от коронавируса пациентов дома престарелых в Сан-Пауло, Бразилия.
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Празднование иудейского праздника Пурим в Бруклине, Нью-Йорк.
Фото: REUTERS
Вид на город Никель, Мурманская область.
Фото: REUTERS
Восемь сотрудников российского посольства в КНДР и члены их семей 25 февраля вернулись в Россию, в финале своего путешествия им пришлось толкать дрезину из-за временного закрытия сообщения между странами.
Фото: REUTERS
Российская компания «АЛРОСА» объявила, что выставит на свой 100-й аукцион уникальный алмаз в 242 карата.
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Полицейские грузятся в автомобиль, чтобы отправиться на митинг оппозиции в столице Мьянмы.
Фото: REUTERS
Кладбище для жертв коронавируса в Манаусе, Бразилия.
Фото: REUTERS
Футболисты Фламенго выиграли главный футбольный трофей Бразилии.
Фото: REUTERS
Штурм пассажирского автобуса на фоне пандемии коронавируса в Мумбаи, Индия.
Фото: REUTERS