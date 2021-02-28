Выступления фигуристов в Финале Кубка России по фигурному катанию в Москве. Короткая программа

Дарья Усачева
Петр Гуменник
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Марк Кондратюк
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Марат Игнатов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Майя Хромых
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ксения Цибинова
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Камила Валиева
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Елизавета Туктамышева
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Елизавета Нугуманова
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Дмитрий Алиев
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Анна Фролова
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Андрей Мозалёв
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Алена Косторная
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Евгений Плющенко
Камила Валиева с тренером Этери Тутберидзе
Елизавета Туктамышева с тренером Алексеем Мишиным
Елизавета Кириллова и Марк Чегодаев
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Роман Плешков и Алина Пепелева
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин
Роман Плешков и Алина Пепелева
Роман Плешков и Алина Пепелева