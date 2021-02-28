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Выступления фигуристов в Финале Кубка России по фигурному катанию в Москве. Короткая программа

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН
Дарья Усачева

Дарья Усачева

Петр Гуменник

Петр Гуменник

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Марк Кондратюк

Марк Кондратюк

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Марат Игнатов

Марат Игнатов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Майя Хромых

Майя Хромых

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ксения Цибинова

Ксения Цибинова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елизавета Нугуманова

Елизавета Нугуманова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Алиев

Дмитрий Алиев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Фролова

Анна Фролова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Андрей Мозалёв

Андрей Мозалёв

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алена Косторная

Алена Косторная

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Евгений Плющенко

Евгений Плющенко

Камила Валиева с тренером Этери Тутберидзе

Камила Валиева с тренером Этери Тутберидзе

Елизавета Туктамышева с тренером Алексеем Мишиным

Елизавета Туктамышева с тренером Алексеем Мишиным

Елизавета Кириллова и Марк Чегодаев

Елизавета Кириллова и Марк Чегодаев

Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Роман Плешков и Алина Пепелева

Роман Плешков и Алина Пепелева

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин

Роман Плешков и Алина Пепелева

Роман Плешков и Алина Пепелева

Роман Плешков и Алина Пепелева

Роман Плешков и Алина Пепелева