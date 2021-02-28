Картинки дня: 28 февраля 2021 года, воскресенье

Полная Луна над Парижем
Занятия йогой на крыше в столице Индонезии Джакарте
От Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1270 квадратных километров
Акция националистов у офисов президента и генпрокурора Украины прошла в Киеве
Российский спортсмен Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберсдорфе
В Барселоне в очередной раз прошли протесты с требованием освобождения рэпера Пабло Хаселя
Фестиваль рыбалки профходит в эти выходные в Нижегородской области
Первый российский спутник «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур
Мероприятия, посвященные памяти политика Бориса Немцова прошли в Москве