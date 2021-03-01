Картинки дня: 1 марта 2021 года, понедельник

Евреи в Израиле в условиях карантина отметили праздник Пурим
В Германии возобновили работу парикмахерские после ослабления ограничений в период пандемии COVID-19
Акция протеста прошла в Копенгагене против ограничительных мер в период пандемии COVID-19
В Париже установилась теплая погода, и горожане массово вышли на набережные реки Сена
Первый российский спутник «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур
Полиция Гонконга предъявила обвинения 47 оппозиционным активистам, задержанным 6 января. Это вызвало волну недовольства и новые протесты
Утро на одном из каналов Лондона
Исправительная колония №2 в Покрове, где будет отбывать наказание Алексей Навальный
Премию "Золотой глобус" в категории «комедия или мюзикл» получил фильм-провокация Саши Барона Коэна «Борат 2». Церемония в этом году прошла в режиме он-лайн