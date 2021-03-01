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Картинки дня: 1 марта 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS
Евреи в Израиле в условиях карантина отметили праздник Пурим

Евреи в Израиле в условиях карантина отметили праздник Пурим

В Германии возобновили работу парикмахерские после ослабления ограничений в период пандемии COVID-19

В Германии возобновили работу парикмахерские после ослабления ограничений в период пандемии COVID-19

Акция протеста прошла в Копенгагене против ограничительных мер в период пандемии COVID-19

Акция протеста прошла в Копенгагене против ограничительных мер в период пандемии COVID-19

В Париже установилась теплая погода, и горожане массово вышли на набережные реки Сена

В Париже установилась теплая погода, и горожане массово вышли на набережные реки Сена

Первый российский спутник «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур

Первый российский спутник «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур

Полиция Гонконга предъявила обвинения 47 оппозиционным активистам, задержанным 6 января. Это вызвало волну недовольства и новые протесты

Полиция Гонконга предъявила обвинения 47 оппозиционным активистам, задержанным 6 января. Это вызвало волну недовольства и новые протесты

Утро на одном из каналов Лондона

Утро на одном из каналов Лондона

Исправительная колония №2 в Покрове, где будет отбывать наказание Алексей Навальный

Исправительная колония №2 в Покрове, где будет отбывать наказание Алексей Навальный

Премию "Золотой глобус" в категории «комедия или мюзикл» получил фильм-провокация Саши Барона Коэна «Борат 2». Церемония в этом году прошла в режиме он-лайн

Премию "Золотой глобус" в категории «комедия или мюзикл» получил фильм-провокация Саши Барона Коэна «Борат 2». Церемония в этом году прошла в режиме он-лайн