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Картинки дня: 2 марта 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS
Вулкан Синабунг на индонезийском острове Суматра снова проявил активность. Столб пепла из его кратера поднялся в небо на высоту несколько километров

Вулкан Синабунг на индонезийском острове Суматра снова проявил активность. Столб пепла из его кратера поднялся в небо на высоту несколько километров

В Лондоне зацвели нарциссы

В Лондоне зацвели нарциссы

Восковая фигура Одри Хепберн из музея мадам Тюссо за столиком в стейк-хаусе Peter Luger в Нью-Йорке для соблюдения социальной дистанции

Восковая фигура Одри Хепберн из музея мадам Тюссо за столиком в стейк-хаусе Peter Luger в Нью-Йорке для соблюдения социальной дистанции

Арт-проект немецкого концептуального художника Флориана Мехнерта о трудностях социального дистанцирования Social Distance Stacks

Арт-проект немецкого концептуального художника Флориана Мехнерта о трудностях социального дистанцирования Social Distance Stacks

На стене тюрьмы в английском городе Рединге появилось граффити знаменитого уличного художника-анонима Бэнкси с изображением легендарного ирландского писателя, пытающегося сбежать из камеры

На стене тюрьмы в английском городе Рединге появилось граффити знаменитого уличного художника-анонима Бэнкси с изображением легендарного ирландского писателя, пытающегося сбежать из камеры

Кинотеатры Мехико возобновили работу после двух месяцев перерыва из-за пандемии COVID-19

Кинотеатры Мехико возобновили работу после двух месяцев перерыва из-за пандемии COVID-19

В швейцарском Цюрихе наступила настоящая весна

В швейцарском Цюрихе наступила настоящая весна

Почти три сотни девочек, похищенных на прошлой неделе из школы в Нигерии, спасли от похитителей спустя четыре дня после их исчезновения

Почти три сотни девочек, похищенных на прошлой неделе из школы в Нигерии, спасли от похитителей спустя четыре дня после их исчезновения

Пять чилийских полицейских получили ранения в ходе антивластных протестов в Чили

Пять чилийских полицейских получили ранения в ходе антивластных протестов в Чили