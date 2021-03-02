Картинки дня: 2 марта 2021 года, вторник

Вулкан Синабунг на индонезийском острове Суматра снова проявил активность. Столб пепла из его кратера поднялся в небо на высоту несколько километров
В Лондоне зацвели нарциссы
Восковая фигура Одри Хепберн из музея мадам Тюссо за столиком в стейк-хаусе Peter Luger в Нью-Йорке для соблюдения социальной дистанции
Арт-проект немецкого концептуального художника Флориана Мехнерта о трудностях социального дистанцирования Social Distance Stacks
На стене тюрьмы в английском городе Рединге появилось граффити знаменитого уличного художника-анонима Бэнкси с изображением легендарного ирландского писателя, пытающегося сбежать из камеры
Кинотеатры Мехико возобновили работу после двух месяцев перерыва из-за пандемии COVID-19
В швейцарском Цюрихе наступила настоящая весна
Почти три сотни девочек, похищенных на прошлой неделе из школы в Нигерии, спасли от похитителей спустя четыре дня после их исчезновения
Пять чилийских полицейских получили ранения в ходе антивластных протестов в Чили