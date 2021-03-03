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Картинки дня: 3 марта 2021 года, среда

REUTERSREUTERS
Сиднейский зоопарк "Таронга" представил программу спасения утконосов от вымирания во Всемирный день дикой природы

Сиднейский зоопарк "Таронга" представил программу спасения утконосов от вымирания во Всемирный день дикой природы

13 человек погибли в результате столкновения внедорожника и грузовика в Калифорнии

13 человек погибли в результате столкновения внедорожника и грузовика в Калифорнии

Футболист Златан Ибрагимович выступил с песней "Io Vagabondo" итальянской группы Nomadi на музыкальном фестивале в Сан-Ремо

Футболист Златан Ибрагимович выступил с песней "Io Vagabondo" итальянской группы Nomadi на музыкальном фестивале в Сан-Ремо

Рестораны и кафе в Турции возобновили работу после трех месяцев перерыва из-за пандемии COVID-19

Рестораны и кафе в Турции возобновили работу после трех месяцев перерыва из-за пандемии COVID-19

В Мьянме полиция применила светошумовые гранаты для разгона в столичном городе Янгоне людей, протестующих против произошедшего в стране военного переворота

В Мьянме полиция применила светошумовые гранаты для разгона в столичном городе Янгоне людей, протестующих против произошедшего в стране военного переворота

В немецком Оберстдорфе начался Чемпионат мира по лыжным видам спорта

В немецком Оберстдорфе начался Чемпионат мира по лыжным видам спорта

В Швейцарии зацвели кроксы

В Швейцарии зацвели кроксы

Сотни лодок и гондол в Венеции стоят без дела на суше. Причиной этому стало резкое понижение уровня воды из-за сильных отливов

Сотни лодок и гондол в Венеции стоят без дела на суше. Причиной этому стало резкое понижение уровня воды из-за сильных отливов

Легендарный бразильский футболист Пеле прошел первый этап вакцинации от коронавируса

Легендарный бразильский футболист Пеле прошел первый этап вакцинации от коронавируса