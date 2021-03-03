Картинки дня: 3 марта 2021 года, среда

Сиднейский зоопарк "Таронга" представил программу спасения утконосов от вымирания во Всемирный день дикой природы
13 человек погибли в результате столкновения внедорожника и грузовика в Калифорнии
Футболист Златан Ибрагимович выступил с песней "Io Vagabondo" итальянской группы Nomadi на музыкальном фестивале в Сан-Ремо
Рестораны и кафе в Турции возобновили работу после трех месяцев перерыва из-за пандемии COVID-19
В Мьянме полиция применила светошумовые гранаты для разгона в столичном городе Янгоне людей, протестующих против произошедшего в стране военного переворота
В немецком Оберстдорфе начался Чемпионат мира по лыжным видам спорта
В Швейцарии зацвели кроксы
Сотни лодок и гондол в Венеции стоят без дела на суше. Причиной этому стало резкое понижение уровня воды из-за сильных отливов
Легендарный бразильский футболист Пеле прошел первый этап вакцинации от коронавируса