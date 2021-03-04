Картинки дня: 4 марта 2021 года, четверг

Кубок Чемпионата Европы по футболу 2021 года, который из-за пандемии носит название ЕВРО-2020, доставили в Северную столицу. Тур кубка пройдет 22-23 мая в Санкт-Петербурге, а 24 мая - в Москве
В Гватемале началось мощное извержение вулкана Пакая
Алексей Алипов завоевал золото в упражнении трап на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в Каире
Парад в честь 70-летия Военно-воздушных сил Шри-Ланки прошел в столице страны Коломбо
Акция против вакцинации индийским препаратом от коронавируса Covishield прошла в Киеве
Проезжая по дорогам Кении надо быть очень осторожным
В Нидерландах произошел взрыв у центра тестирования на коронавирус
Компания SpaceX смогла вертикально посадить прототип предназначенного для миссий на Марс космического корабля Starship по итогам летных испытаний, однако через несколько минут он взорвался
71-й Фестиваль итальянской песни начал свою работу в Сан-Ремо