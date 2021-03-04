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Картинки дня: 4 марта 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS
Кубок Чемпионата Европы по футболу 2021 года, который из-за пандемии носит название ЕВРО-2020, доставили в Северную столицу. Тур кубка пройдет 22-23 мая в Санкт-Петербурге, а 24 мая - в Москве

Кубок Чемпионата Европы по футболу 2021 года, который из-за пандемии носит название ЕВРО-2020, доставили в Северную столицу. Тур кубка пройдет 22-23 мая в Санкт-Петербурге, а 24 мая - в Москве

В Гватемале началось мощное извержение вулкана Пакая

В Гватемале началось мощное извержение вулкана Пакая

Алексей Алипов завоевал золото в упражнении трап на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в Каире

Алексей Алипов завоевал золото в упражнении трап на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в Каире

Парад в честь 70-летия Военно-воздушных сил Шри-Ланки прошел в столице страны Коломбо

Парад в честь 70-летия Военно-воздушных сил Шри-Ланки прошел в столице страны Коломбо

Акция против вакцинации индийским препаратом от коронавируса Covishield прошла в Киеве

Акция против вакцинации индийским препаратом от коронавируса Covishield прошла в Киеве

Проезжая по дорогам Кении надо быть очень осторожным

Проезжая по дорогам Кении надо быть очень осторожным

В Нидерландах произошел взрыв у центра тестирования на коронавирус

В Нидерландах произошел взрыв у центра тестирования на коронавирус

Компания SpaceX смогла вертикально посадить прототип предназначенного для миссий на Марс космического корабля Starship по итогам летных испытаний, однако через несколько минут он взорвался

Компания SpaceX смогла вертикально посадить прототип предназначенного для миссий на Марс космического корабля Starship по итогам летных испытаний, однако через несколько минут он взорвался

71-й Фестиваль итальянской песни начал свою работу в Сан-Ремо

71-й Фестиваль итальянской песни начал свою работу в Сан-Ремо