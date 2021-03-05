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Красота природы Байкала: снимки фотоконкурса Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». Прием работ на конкурс до 5 апреля 2021 года на photo.rgo.ru

Красота природы Байкала: снимки фотоконкурса Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». Прием работ на конкурс до 5 апреля 2021 года на photo.rgo.ru
Снимки фотоконкурса Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». "Проводник". Фото: Сергей Шабанов

Снимки фотоконкурса Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». "Проводник". Фото: Сергей Шабанов

"Око Байкала". Фото: Вадим Балакин

"Око Байкала". Фото: Вадим Балакин

"Спящая шаманка". Фото: Сергей Шабанов

"Спящая шаманка". Фото: Сергей Шабанов

"Лед и пламя байкальских гротов". Фото: Алексей Чекалев

"Лед и пламя байкальских гротов". Фото: Алексей Чекалев

"Голубые льды мыса Хобой". Фото: Алексей Самойленко

"Голубые льды мыса Хобой". Фото: Алексей Самойленко

"Ночные декорации". Фото: Екатерина Васягина

"Ночные декорации". Фото: Екатерина Васягина

"Причудливые линии на льду Байкала". Фото: Вадим Махоров Вадим

"Причудливые линии на льду Байкала". Фото: Вадим Махоров Вадим

"Ледяная Роза Байкала". Фото: Дмитрий Архипов

"Ледяная Роза Байкала". Фото: Дмитрий Архипов

"Ледяной Байкал". Фото: Сергей Пестерев

"Ледяной Байкал". Фото: Сергей Пестерев

"Ледяное сердце Байкала". Фото: Наталья Чебукина

"Ледяное сердце Байкала". Фото: Наталья Чебукина

"Древний звездолет по имени Еленка". Фото: Антон Агарков

"Древний звездолет по имени Еленка". Фото: Антон Агарков

"Лед Байкала". Фото: Елена Сизых

"Лед Байкала". Фото: Елена Сизых

"Спящий дракон на Байкале". Фото: Xiao Zhu

"Спящий дракон на Байкале". Фото: Xiao Zhu

"Ночь на Байкале". Фото: Дмитрий Архипов

"Ночь на Байкале". Фото: Дмитрий Архипов