5 марта 2021 11:20

Красота природы Байкала: снимки фотоконкурса Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». Прием работ на конкурс до 5 апреля 2021 года на photo.rgo.ru

Красота природы Байкала: снимки фотоконкурса Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». Прием работ на конкурс до 5 апреля 2021 года на photo.rgo.ru