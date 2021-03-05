Красота природы Байкала: снимки фотоконкурса Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». Прием работ на конкурс до 5 апреля 2021 года на photo.rgo.ru

Снимки фотоконкурса Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». "Проводник". Фото: Сергей Шабанов
"Око Байкала". Фото: Вадим Балакин
"Спящая шаманка". Фото: Сергей Шабанов
"Лед и пламя байкальских гротов". Фото: Алексей Чекалев
"Голубые льды мыса Хобой". Фото: Алексей Самойленко
"Ночные декорации". Фото: Екатерина Васягина
"Причудливые линии на льду Байкала". Фото: Вадим Махоров Вадим
"Ледяная Роза Байкала". Фото: Дмитрий Архипов
"Ледяной Байкал". Фото: Сергей Пестерев
"Ледяное сердце Байкала". Фото: Наталья Чебукина
"Древний звездолет по имени Еленка". Фото: Антон Агарков
"Лед Байкала". Фото: Елена Сизых
"Спящий дракон на Байкале". Фото: Xiao Zhu
"Ночь на Байкале". Фото: Дмитрий Архипов