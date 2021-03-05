Картинки дня: 5 марта 2021 года, пятница

В Вашингтоне усиливают меры безопасности Капитолия, опасаясь нового нападения
День национального головного убора "Ак калпака" празднуют в Киргизии
Во Вьетнаме радуются окончанию карантина
Закат на фоне статуи Свободы в Нью-Йорке
Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва открылась в Пекине
В Латвии взрывают лед на реке Гауя из-за образования затора
Канатная дорога Cablebus открылась для пассажиров в районе Куатапек на севере Мехико
Фотограф National Geographic Виктор Лягушкин представил первую в мире галерею искусств подо льдом в Белом море в заливе Нильмогуба
СИЗО в "Кольчугино" во Владимирской области, где находится Алексей Навальный для прохождения карантина перед отправкой в ИК-2 в Покрове