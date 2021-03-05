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Картинки дня: 5 марта 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS
В Вашингтоне усиливают меры безопасности Капитолия, опасаясь нового нападения

В Вашингтоне усиливают меры безопасности Капитолия, опасаясь нового нападения

День национального головного убора "Ак калпака" празднуют в Киргизии

День национального головного убора "Ак калпака" празднуют в Киргизии

Во Вьетнаме радуются окончанию карантина

Во Вьетнаме радуются окончанию карантина

Закат на фоне статуи Свободы в Нью-Йорке

Закат на фоне статуи Свободы в Нью-Йорке

Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва открылась в Пекине

Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва открылась в Пекине

В Латвии взрывают лед на реке Гауя из-за образования затора

В Латвии взрывают лед на реке Гауя из-за образования затора

Канатная дорога Cablebus открылась для пассажиров в районе Куатапек на севере Мехико

Канатная дорога Cablebus открылась для пассажиров в районе Куатапек на севере Мехико

Фотограф National Geographic Виктор Лягушкин представил первую в мире галерею искусств подо льдом в Белом море в заливе Нильмогуба

Фотограф National Geographic Виктор Лягушкин представил первую в мире галерею искусств подо льдом в Белом море в заливе Нильмогуба

СИЗО в "Кольчугино" во Владимирской области, где находится Алексей Навальный для прохождения карантина перед отправкой в ИК-2 в Покрове

СИЗО в "Кольчугино" во Владимирской области, где находится Алексей Навальный для прохождения карантина перед отправкой в ИК-2 в Покрове