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Коммунисты отметили годовщину смерти Сталина возле его могилы у кремлевской стены

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН
Коммунисты отметили годовщину смерти Сталина возле его могилы у кремлевской стены

Коммунисты отметили годовщину смерти Сталина возле его могилы у кремлевской стены