6 марта 2021 17:44

В Сетуни показали комедийный боевик–приключение «Масленица у каскадеров. Битва за крепость»

6 марта на территории Крепости каскадеров «Сетуньский стан» прошел комедийный боевик–приключение «Масленица у каскадеров. Битва за крепость»