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В Сетуни показали комедийный боевик–приключение «Масленица у каскадеров. Битва за крепость»

6 марта на территории Крепости каскадеров «Сетуньский стан» прошел комедийный боевик–приключение «Масленица у каскадеров. Битва за крепость»
Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН
В Сетуни показали комедийный боевик–приключение «Масленица у каскадеров. Битва за крепость»

В Сетуни показали комедийный боевик–приключение «Масленица у каскадеров. Битва за крепость»