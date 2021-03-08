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Картинки дня: 8 марта 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS
Нижний Новгород. В честь 8 марта местные представительницы прекрасного пола из числа любителей зимнего купания окунулись в холодную прорубь.

Нижний Новгород. В честь 8 марта местные представительницы прекрасного пола из числа любителей зимнего купания окунулись в холодную прорубь.

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира АТР в Роттердаме.

Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира АТР в Роттердаме.

Российский лыжник Александр Большунов после скандального финиша гонки на 50 км на чемпионате мира.

Российский лыжник Александр Большунов после скандального финиша гонки на 50 км на чемпионате мира.

Папа Римский Франциск I посетил с визитом Ирак.

Папа Римский Франциск I посетил с визитом Ирак.

Православные активисты устроили на Кипре акции протеста после выбора песни с названием "Дьявол" на конкурс Евровидение.

Православные активисты устроили на Кипре акции протеста после выбора песни с названием "Дьявол" на конкурс Евровидение.

На месте аварии автобуса, перевозившего граждан Украины в Кошице, Польша.

На месте аварии автобуса, перевозившего граждан Украины в Кошице, Польша.

Духовный лидер последователей буддизма Далай-лама XIV сделал прививку от COVID-19.

Духовный лидер последователей буддизма Далай-лама XIV сделал прививку от COVID-19.

Принц Гарри и Меган Маркл во время записи интервью с Опрой Уинфри.

Принц Гарри и Меган Маркл во время записи интервью с Опрой Уинфри.