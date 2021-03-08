Картинки дня: 8 марта 2021 года, суббота

Нижний Новгород. В честь 8 марта местные представительницы прекрасного пола из числа любителей зимнего купания окунулись в холодную прорубь.
Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира АТР в Роттердаме.
Российский лыжник Александр Большунов после скандального финиша гонки на 50 км на чемпионате мира.
Папа Римский Франциск I посетил с визитом Ирак.
Православные активисты устроили на Кипре акции протеста после выбора песни с названием "Дьявол" на конкурс Евровидение.
На месте аварии автобуса, перевозившего граждан Украины в Кошице, Польша.
Духовный лидер последователей буддизма Далай-лама XIV сделал прививку от COVID-19.
Принц Гарри и Меган Маркл во время записи интервью с Опрой Уинфри.