Картинки дня: 9 марта 2021 года, вторник

В Международный женский день у московских продавцов цветов хватало покупателей.
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Участница марша феминисток, прошедшего 8 марта в центре Киева.
На льду Байкала прошел хоккейный товарищеский матч. Сборная звезд сыграла с командой Иркутской области.
Вертолет следит за гонкой на собачьих упряжках в снегах Аляски.
Противники мер карантина сжигают маски в штате Айдахо, США.
Перед началом заседаний Всекитайского собрания народных представителей, всех журналистов, работающих на мероприятии, каждое утро проверяют на Ковид-19.
Болельщики клуба "Глазго Рейнджерс" празднуют победу в кубке Шотландии.
Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт с трофеем победителя на этапе Кубка мира.