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Картинки дня: 9 марта 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS
В Международный женский день у московских продавцов цветов хватало покупателей.

В Международный женский день у московских продавцов цветов хватало покупателей.

Фото: REUTERS

Участница марша феминисток, прошедшего 8 марта в центре Киева.

Участница марша феминисток, прошедшего 8 марта в центре Киева.

На льду Байкала прошел хоккейный товарищеский матч. Сборная звезд сыграла с командой Иркутской области.

На льду Байкала прошел хоккейный товарищеский матч. Сборная звезд сыграла с командой Иркутской области.

Вертолет следит за гонкой на собачьих упряжках в снегах Аляски.

Вертолет следит за гонкой на собачьих упряжках в снегах Аляски.

Противники мер карантина сжигают маски в штате Айдахо, США.

Противники мер карантина сжигают маски в штате Айдахо, США.

Перед началом заседаний Всекитайского собрания народных представителей, всех журналистов, работающих на мероприятии, каждое утро проверяют на Ковид-19.

Перед началом заседаний Всекитайского собрания народных представителей, всех журналистов, работающих на мероприятии, каждое утро проверяют на Ковид-19.

Болельщики клуба "Глазго Рейнджерс" празднуют победу в кубке Шотландии.

Болельщики клуба "Глазго Рейнджерс" празднуют победу в кубке Шотландии.

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт с трофеем победителя на этапе Кубка мира.

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт с трофеем победителя на этапе Кубка мира.