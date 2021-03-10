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Картинки дня: 10 марта 2021 года, среда

REUTERSREUTERS
На баррикадах противников военного переворота в столице Мьянмы.

На баррикадах противников военного переворота в столице Мьянмы.

Работа гигантской фермы по майнингу криптовалюты в Братске.

Работа гигантской фермы по майнингу криптовалюты в Братске.

В Берлине после снятия ряда ограничений карантина открылся магазин одежды из латекса.

В Берлине после снятия ряда ограничений карантина открылся магазин одежды из латекса.

Первая после начала карантина встреча подруг в штате Флорида, США. После получения второй прививки от коронавируса, дамы закатили вечеринку.

Первая после начала карантина встреча подруг в штате Флорида, США. После получения второй прививки от коронавируса, дамы закатили вечеринку.

Сергей Лавров отправился в турне по странам Персидского залива, первой остановкой стали Объединенные Арабские Эмираты, где состоялись переговоры с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Зайд Аль Нахайяном.

Сергей Лавров отправился в турне по странам Персидского залива, первой остановкой стали Объединенные Арабские Эмираты, где состоялись переговоры с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Зайд Аль Нахайяном.

Драка хоккеистов во время игры регулярного сезона НХЛ "Сан-Хосе Шаркс" - "Сент-Луис Блюз".

Драка хоккеистов во время игры регулярного сезона НХЛ "Сан-Хосе Шаркс" - "Сент-Луис Блюз".

В США начался процесс по делу о гибели Джорджа Флойда, в крупнейших городах прошли митинги с требованием наказания для полицейских.

В США начался процесс по делу о гибели Джорджа Флойда, в крупнейших городах прошли митинги с требованием наказания для полицейских.

В очереди на вакцинацию от коронавируса в Мехико.

В очереди на вакцинацию от коронавируса в Мехико.

Во Франции срубили несколько дубов, которые пойдут на восстановление сводов Собора Нотр-Дам.

Во Франции срубили несколько дубов, которые пойдут на восстановление сводов Собора Нотр-Дам.