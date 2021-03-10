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Суровая красота Арктики: снимки фотоконкурса Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». Прием работ на конкурс до 5 апреля 2021 года на photo.rgo.ru

Завораживающие пейзажи российской Арктики: снимки фотоконкурса Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». Прием работ на конкурс до 5 апреля 2021 года на photo.rgo.ru
Суровая красота Арктики: снимки фотоконкурса Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». "Белые медведи". Фото: Максим Деминов

Суровая красота Арктики: снимки фотоконкурса Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». "Белые медведи". Фото: Максим Деминов

"Бухта Тихая". Фото: Николай Гернет

"Бухта Тихая". Фото: Николай Гернет

"Спокойная красота Арктики..." Фото: Владимир Мельник

"Спокойная красота Арктики..." Фото: Владимир Мельник

"Ледник на ЗФИ". Фото: Сергей Земнухов

"Ледник на ЗФИ". Фото: Сергей Земнухов

"Узоры дрейфующих льдов". Фото: Кирилл Уютнов

"Узоры дрейфующих льдов". Фото: Кирилл Уютнов

"Домик «Убежище Эйры» на о.Белл архипелага ЗФИ". Фото: Илья Тимин

"Домик «Убежище Эйры» на о.Белл архипелага ЗФИ". Фото: Илья Тимин

"Мыс Фишера". Фото: Кирилл Уютнов

"Мыс Фишера". Фото: Кирилл Уютнов

"Ночь полярного дня". Фото: Николай Фризин

"Ночь полярного дня". Фото: Николай Фризин

"Тающая Арктика...". Фото: Владимир Мельник

"Тающая Арктика...". Фото: Владимир Мельник

"Белеет парус одинокий". Фото: Александр Обоимов

"Белеет парус одинокий". Фото: Александр Обоимов

"Скользя над льдом". Фото: Михаил Нитишинский

"Скользя над льдом". Фото: Михаил Нитишинский

"Памятник советской авиации". Фото: Кирилл Уютнов

"Памятник советской авиации". Фото: Кирилл Уютнов

"Завораживающая архитектура льда". Фото: Анастасия Дьяконова

"Завораживающая архитектура льда". Фото: Анастасия Дьяконова

"Арктика вне времени". Фото: Андрей Шапран

"Арктика вне времени". Фото: Андрей Шапран

"Синхронисты". Фото: Светлана Артемьева

"Синхронисты". Фото: Светлана Артемьева