Суровая красота Арктики: снимки фотоконкурса Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». Прием работ на конкурс до 5 апреля 2021 года на photo.rgo.ru

Суровая красота Арктики: снимки фотоконкурса Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». "Белые медведи". Фото: Максим Деминов
"Бухта Тихая". Фото: Николай Гернет
"Спокойная красота Арктики..." Фото: Владимир Мельник
"Ледник на ЗФИ". Фото: Сергей Земнухов
"Узоры дрейфующих льдов". Фото: Кирилл Уютнов
"Домик «Убежище Эйры» на о.Белл архипелага ЗФИ". Фото: Илья Тимин
"Мыс Фишера". Фото: Кирилл Уютнов
"Ночь полярного дня". Фото: Николай Фризин
"Тающая Арктика...". Фото: Владимир Мельник
"Белеет парус одинокий". Фото: Александр Обоимов
"Скользя над льдом". Фото: Михаил Нитишинский
"Памятник советской авиации". Фото: Кирилл Уютнов
"Завораживающая архитектура льда". Фото: Анастасия Дьяконова
"Арктика вне времени". Фото: Андрей Шапран
"Синхронисты". Фото: Светлана Артемьева