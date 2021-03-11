Картинки дня: 11 марта 2021 года, четверг

Палестинские женщины реагируют на снос израильскими властями незаконных построек в долине реки Иордан.
На Сицилии продолжает извергаться вулкан Этна.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт строительству в турецкой провинции Мерсин третьего энергоблока первой турецкой АЭС «Аккую».
Шествие медиков, добивающихся улучшения оплаты труда на фоне пандемии, в Барселоне.
Венгерские кулинары подготовили к пасхальным праздникам сладких кроликов со шприцами в руках - лишнее напоминание о необходимости защитить себя и близких от опасной инфекции.
Стена здания реактора на АЭС Фукусима в Японии спустя 10 лет после разрушительного цунами.
Девушки разносят термосы с чаем перед началом заседания Всекитайского собрания народных представителей.
Офицер пограничной службы штата Техас предлагает обнаруженным в районе границы нелегалам выйти из кустов.
В Афинах не утихают протесты против полицейского насилия, во время беспорядков стражам правопорядка серьезно достаётся от толпы.