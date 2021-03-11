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Картинки дня: 11 марта 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS
Палестинские женщины реагируют на снос израильскими властями незаконных построек в долине реки Иордан.

Палестинские женщины реагируют на снос израильскими властями незаконных построек в долине реки Иордан.

На Сицилии продолжает извергаться вулкан Этна.

На Сицилии продолжает извергаться вулкан Этна.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт строительству в турецкой провинции Мерсин третьего энергоблока первой турецкой АЭС «Аккую».

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дали старт строительству в турецкой провинции Мерсин третьего энергоблока первой турецкой АЭС «Аккую».

Шествие медиков, добивающихся улучшения оплаты труда на фоне пандемии, в Барселоне.

Шествие медиков, добивающихся улучшения оплаты труда на фоне пандемии, в Барселоне.

Венгерские кулинары подготовили к пасхальным праздникам сладких кроликов со шприцами в руках - лишнее напоминание о необходимости защитить себя и близких от опасной инфекции.

Венгерские кулинары подготовили к пасхальным праздникам сладких кроликов со шприцами в руках - лишнее напоминание о необходимости защитить себя и близких от опасной инфекции.

Стена здания реактора на АЭС Фукусима в Японии спустя 10 лет после разрушительного цунами.

Стена здания реактора на АЭС Фукусима в Японии спустя 10 лет после разрушительного цунами.

Девушки разносят термосы с чаем перед началом заседания Всекитайского собрания народных представителей.

Девушки разносят термосы с чаем перед началом заседания Всекитайского собрания народных представителей.

Офицер пограничной службы штата Техас предлагает обнаруженным в районе границы нелегалам выйти из кустов.

Офицер пограничной службы штата Техас предлагает обнаруженным в районе границы нелегалам выйти из кустов.

В Афинах не утихают протесты против полицейского насилия, во время беспорядков стражам правопорядка серьезно достаётся от толпы.

В Афинах не утихают протесты против полицейского насилия, во время беспорядков стражам правопорядка серьезно достаётся от толпы.