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В московской галерее ART4 открылась выставка «И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством», на которой представлены образы Владимира Ленина.

Михаил ФРОЛОВМихаил ФРОЛОВ