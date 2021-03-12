Картинки дня: 12 марта 2021 года, пятница

В Нью-Йорке прошел пикет движения "Освободите вакцины", члены которого добиваются бесплатной и общедоступной вакцинации от Ковид-19 в любое время и в любой точке планеты.
Фото: REUTERS
Палестинский доктор демонстрирует ампулы с вакциной "Спутник V", закупленные на средства ОАЭ.
Сергей Лавров продолжает поездку в регион Ближнего Востока. Накануне глава МИД России провел совместную пресс-конференцию по итогам переговоров с коллегами из Турции и Катара.
Украинская пара Александр и Виктория ради попадания в книгу рекордов, решили на три месяца сковать себя наручниками.
Команда энтузиастов из Якутии за несколько месяцев построила макет космического корабля Razor Crest из телесериала "Мандалорец".
Япония вспомнила жертв разрушительного цунами 2011 года.
Конгресс США утвердил пакет помощи пострадавшей от пандемии экономике страны в 1,9 триллиона долларов.
Делегаты Всекитайского народного собрания приветствуют высшее партийное руководство КНР перед началом заседания.